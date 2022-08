Sanremo: dalle 22 alle 23.30 la movida senza corrente, luci spente e molti clienti fuggiti stasera in piazza Bresca

Un’ora e mezza senza corrente in tutta piazza Bresca e bar e ristoranti costretti a chiudere bottega fino alle 23.30.

E’ accaduto dalle 22 nella piazzetta della movida a Sanremo, dove a causa di un guasto a una cabina Amaie, molti gestori sono stati costretti a mandare via i clienti.

Molti baristi e ristoratori inviperiti per una serata che si preannunciava straordinaria sul piano delle presenze e dei relativi incassi e che, invece, per un’ora è mezza si è trasformata in un incubo.

Per fortuna alle 23.30 il guasto è stato riparato e la corrente è tornata. Molti ristoratori, vista la situazione, ci hanno confermato di attendere risposte concrete dall'azienda fornitrice del servizio per i mancati incassi.