Incidente durante un'escursione in Valle d'Aosta: due imperiesi sono rimasti feriti

Sono due imperiesi, gli escursionisti coinvolti in un incidente in val di Rhemes in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto giovedì pomeriggio. Stando a una prima ricostruzione sarebbero caduti per un centinaio di metri su una pietraia mentre stavano salendo verso becca Tsambeina, 3.162 metri.



Lei ha 47 anni e ha riportato ferite con una prognosi di 40 giorni e attualmente si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Parini di Aosta. Ha riportato diversi traumi anche l'altro coinvolto, un 58enne. Il salvataggio dei due feriti è stato possibile grazie all'intervento dell'elicottero del Soccorso Alpino.