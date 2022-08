Imperia: prevenzione stragi del sabato sera, notte di controlli per la Polizia Stradale

40 persone controllate e 2 di queste positive all'alcool test. Questo il bilancio di una notte di controlli della Polizia Stradale di Imperia, impegnata con diverse pattuglie per il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e\o psicotrope. Per i due guidatori colti in fallo, sanzioni amministrative o penali secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Un servizio ad hoc della Polizia di Stato per un controllo mirato alla sicurezza degli utenti della strada ed in particolare alla prevenzione delle stragi del sabato sera. Infatti, soprattutto nel periodo estivo si registra un drammatico incremento di incidenti stradali che spesso coinvolgono anche utenti della strada innocenti.