Su 1154 in Liguria, sono 187 i nuovi casi covid registrati in provincia di Imperia in 24 ore. Nella riviera dei fiori il numero totale di casi si attesta a 2383. In lieve calo il dato dei pazienti ricoverati che passa da 41 a 35. Tra i pazienti ospedalizzati si registrano 8 decessi, avvenuti tra il 3 e il 5 agosto. Nessuno di questi era nelle strutture sanitarie della ASL 1.

