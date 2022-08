Imperia: domani sera la comicità corrosiva di Paolo Migone sbarca in Banchina Aicardi

La comicità corrosiva di Paolo Migone sbarca a Imperia. Domani sera, sabato 6 agosto, alle 21.15, presso l'area di Banchina Aicardi a Oneglia, avrà luogo lo spettacolo di cabaret del comico toscano, volto storico di Zelig. L'evento, offerto dall'Amministrazione Comunale, è inserito nel calendario delle manifestazioni estive ed è organizzato con la collaborazione del Club Marathon. Ingresso gratuito.

Grazie a un’esperienza teatrale di anni, Paolo Migone racconterà, attraverso il clima surreale che riesce a ricreare in ogni sua esibizione, situazioni e immagini della realtà contemporanea, con trovate umoristiche di grande impatto. Il suo argomento preferito è l’eterno gioco fra uomini e donne, che pare fornirgli spunti creativi inesauribili.

“Torniamo in Banchina Aicardi dopo il grande successo del concerto di Enrico Ruggeri. Questa volta, insieme alla preziosa collaborazione del Club Marathon, offriamo a cittadini e turisti di Imperia uno serata di cabaret con uno dei grandi della comicità italiana. Ritengo che questo bel evento umoristico si inserisca bene in questa estate 2022, che abbiamo pensato, insieme al sindaco Scajola e ai colleghi di Giunta, come stagione di leggerezza e ripartenza”, commenta l'assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.