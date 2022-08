Il 13 agosto torna dopo due anni stop a causa del Covid 'La notte della Strega' con MC Valle Argentina

Sabato 13 agosto, dopo la pausa forzata degli ultimi due anni, ritornerà ‘La Notte della Strega’, l'evento motociclistico estivo organizzato dal Moto Club Valle Argentina.

Anche quest'anno la manifestazione prevede, a partire dalle 19, il ritrovo dei partecipanti sul piazzale del Carrefour Market di Bussana. A seguire l'aperitivo di benvenuto e poi via per il giro turistico in notturna lungo le vie dell'entroterra di Sanremo.

Al rientro cena, karaoke e serata a tema far west. La partecipazione è a numero chiuso, per un massimo di 250 motociclisti. Per prenotare è possibile inviare una email a info@mcva.it, oppure telefonare od inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 347 8648012 o 339 7217242.