Sabato e domenica prossimi la presentazione del libro 'I nostri nodi nelle mani di Maria' di don Giuseppe Puglisi

Al fine di accompagnare i passi di preghiera e di devozione alla Madonna che scioglie i nodi, don Giuseppe Puglisi, Rettore della Chiesa di Tutti i Santi in Sanremo ha appena pubblicato un volumetto dal titolo I nostri nodi nelle mani di Maria, che, oltre a raccontare sinteticamente le radici storiche del titolo mariano, guida il devoto nei passaggi essenziali di un vero cammino di affidamento e di conversione. Verrà presentato sabato alle 16 all’ospedale di Sanremo e domenica alle 12 alla Chiesa di Tutti i Santi in corso Matuzia

Don Giuseppe, da dove nasce l’ispirazione di questo breve scritto? "Da qualche anno nella chiesa di Tutti i Santi in Sanremo è presente una statua di Maria che scioglie i nodi e i primi 9 giorni di ogni mese si fa una novena molto partecipata. E questo libretto è stato pensato per dare conforto e sostegno agli ammalati dell’ospedale 'Borea' di Sanremo. Come cappellano dell'ospedale ho pensato di scrivere un libretto dove si racconta come è nata questa devozione e come papa Francesco l'ha fatta conoscere nel mondo".

Qual è il significato dell’immagine del 'nodo'? "Come ci ricorda il nostro vescovo nella Presentazione al libro, «l’immagine del 'nodo' è di eredità patristica: è infatti sant’Ireneo di Lione a spiegare come il nodo della disobbedienza di Eva abbia potuto esser sciolto soltanto dall’obbedienza di Maria. E in un intervento il Santo padre afferma: 'Tutti abbiamo nodi nel cuore... Il nostro Padre buono, che distribuisce la grazia a tutti i suoi figli, vuole che noi ci fidiamo di Lei, che le affidiamo i nostri nodi e i nostri mali... Affinché Lei li sciolga e ci avvicini al suo figlio Gesù'. Da questo pensiero del papa ho pensato che questa devozione potesse dare conforto a tanti ammalati".

Come pensa che si debbano inserire le devozioni e in particolare questa devozione alla Madonna nella vita del cristiano? "Scrivendo questo breve testo ho voluto sottolineare come lo scheletro della nostra fede devono essere i Sacramenti in particolare l’Eucaristia e la Confessione. Scrivo: 'Non possiamo invocare l’aiuto di Dio se non ci nutriamo con il suo Santissimo Corpo e non chiediamo perdono dei nostri peccati'. Il mio desiderio come sacerdote e medico delle anime è quello di fare percepire il più possibile la presenza del Signore nelle nostre vite. Lui è la nostra forza e la nostra Gioia e sua Madre Maria è la via privilegiata per conoscere il Signore".

