Pornassio (IM): sold out per la “Cena in vigna” della Tenuta Maffone e del Ristorante Cadò (Galleria fotografica)

Un calice di vino in mano, immersi tra la natura, in compagnia e gustando ottimi piatti mentre il sole tramonta: è questo il segreto del successo della cena in vigna, giunta alla sua terza edizione e che si è confermata come esperienza suggestiva ed unica.

L’iniziativa promossa da due eccellenze del territorio, la Tenuta Maffone di Acquetico e il Ristorante Cadò di Cosio d’Arroscia ha permesso di conoscere a apprezzare ottimi vini circondati dai colori e dai profumi dei filari di Ormeasco in abbinamento ad un delizioso menù.

Per l’occasione è stata allestita una lunga tavolata nei vigneti dove è stato servito con cura ed eleganza il menù speciale preparato dagli chef del ristorante Cadò e basato su prodotti locali di grande eccellenza.

Ecco il menù della serata con degustazione abbinata dei vini della Tenuta Maffone, serviti con la consueta cortesia e competenza dai sommelier della Fisar di Savona-Imperia:

Aperitivo con Salvia fritta, Bruschetta e DueZerosette Metodo classico di Ormeasco

Antipasti: Tortino di Trombette, Fiori di Zucca ripieni, Vitello di Cosio al Nasturzio e Brabndacujun con Vermentino

Primo: Ravioli di coda di vitello di Cosio e il loro fondo con Ormeasco Scia-Trà

Secondo: Sotto Noce di Vitello di Cosio e verdure dell’orto con Ormeasco

Dessert: Panna cotta alla Lavanda e cantucci della nonna con Passito di Ormeasco.

L’amore per il territorio e la passione nel lavoro sono il segreto del successo di questa iniziativa che ha registrato il tutto esaurito con molte richieste in lista di attesa e che hanno convinto gli organizzatori a riproporre la serata nel prossimo mese di settembre.

Tenuta Maffone e ristorante Cadò sono un binomio vincente, che ha permesso di vivere una serata da sogno, un momento magico e romantico tra i vigneti godendo di un panorama incantevole dal tramonto fino a notte fonda, lontani dal caldo della costa e gustando rinomate eccellenze gastronomiche e pregiate produzioni vinicole.

Per informazioni sui prossimi appuntamenti seguite le pagine facebook Tenuta Maffone e ristorante Cadò. Per informazioni chiamare il numero: 3356437766