Imperia: questa sera, ultimo concerto delle Serate Organistiche Leonardiane al Duomo San Maurizio

Questa sera alle ore 21 presso la Concattedrale di S. Maurizio ad Imperia si conclude la XII stagione del festival internazionale 'Serate organistiche Leonardiane'.

Per l’occasione l’ospite della serata sarà l’organista tedesco Josef Edwin Miltschitzky che proporrà un programma tutto ottocentesco con pagine di Boellmann, List, Karg-Elert.

Miltschitzky ha compiuto gli studi musicali in organo sotto la guida di Harald Feller e Klemens Shnorr con approfondimento del repertorio di musica sacra. Si è laureato alla Ludwig Maxilimians Universittat di Monaco di Baviera in cultura musicale, storia dell’arte e letteratura tedesca. Ha seguitocorsi di perfezionamento con Guy Bovet, Roland Gotz, Ludger Lohmann, Michael Radulescu, Daniel Roth, Luigi Ferdinando Tagliavini ed Harald Vogel. In qualità di musicologo ha collaborato alla pubblicazione di opere di P.F. Shizer e P.M. Spiek. E’ organista titolare della Basilica di Ottobeuren. Ha tenuto numerosi concerti in Germania, Inghilterra, Francia, Italia, Lussemburgo, Lettonia, Lituania, Olanda, Austria, Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceca e Bielorussia. Ha inoltre al suo attivo alcune incisioni discografiche.

"La stagione che si sta concludendo - spiega il direttore artistico M° Giorgio Revelli - ha saputo offrire davvero molti aspetti positivi soprattutto grazie ad un pubblico attento e numeroso che ha confermato il successo dell’iniziativa che della genuina voglia del pubblico ad assistere a questo evento diventato di tutta la città.

E già si lavora per il palinsesto autunnale ed invernale della programmazione delle attività culturali della Concattedrale di San Maurizio, che riserveranno ottime sorprese per il pubblico tutto.

La direzione artistica desidera ringraziare per la preziosa collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da quest’anno di Don Alessandro Ferrua Parroco di San Giovanni. Si ringrazia inoltre l’assessorato alla cultura del Comune di Imperia che ha voluto sostenere l’iniziativa".