Sanremo: per motivi organizzativi, domani chiuso l'ufficio accettazione dell’ospedale ‘Borea’

Domani per motivi organizzativi, l'ufficio accettazione dell'ospedale "Borea" di Sanremo resterà chiuso. Per il pagamento del ticket sarà possibile utilizzare il Punto Bianco o il servizio on oline Ticket Web (se si possiede il numero di prenotazione). E' anche a disposizione il punto cassa del Distretto Sanitario di Sanremo, ubicato al Palafiori, primo piano.