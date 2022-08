Cervo: consiglio il comunale convocato per sabato prossimo a Palazzo Viale alle ore 19

Sabato 6 agosto alle ore 19.00 si riunisce il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in Prima convocazione, del Comune di Cervo. Il Consiglio si svolgerà presso la sede comunale di Palazzo Viale alle ore 19.



Tra gli altri punti all’ordine del giorno: l’informativa in merito alla situazione di emergenza idrica in atto; la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024Modifiche allo statuto della Società consortile Rivieracqua; l’approvazione del rinnovo della convenzione tra i Comuni di Diano Castello, Cervo, Diano Arentino, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi per la gestione in forma associata delle funzioni delegate e della Commissione locale per il paesaggio.