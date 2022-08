Sanremo: giovedì la presentazione di "111 luoghi della riviera dei fiori che devi proprio scoprire"

Non si tratta di una semplice guida turistica ma di un vero e proprio viaggio fatto di esperienze: un racconto per immagini e testi con l'arduo compito di far vivere un territorio nella mente di chi legge. In ognuno di questi 111 punti di interesse trovano spazio territori, folklore, tradizioni, attività artigiane, storie non così note. Avete mai bevuto un rubino? Cosa ci fa una bicicletta su un campanile? In quale luogo Claude Monet disse 'ho l’impressione che farò cose bellissime'? Questi sono alcuni degli spunti che trovano spazio nel volume, insieme a molti altri personaggi, eccellenze enogastronomiche, episodi di rinascita ed esempi di resilienza. L'incontro con l'anima più intima e autentica della provincia di Imperia e dei suoi 66 comuni.