Sanremo: la conferma dell'Assessore Donzella per il futuro del 'solettone', due le ipotesi per la rimozione della struttura

Sono due le ipotesi dell’Amministrazione per il futuro del ‘solettone’ di piazza Colombo a Sanremo. Almeno per quanto riguarda la demolizione della struttura che, da tempo campeggia sulla piazza e che, fino a poco tempo fa, ha ospitato alcune attività.

La zona è da tempo sotto la lente del Comune e anche dell’opposizione, che proprio nell’ultimo Consiglio comunale ha chiesto all’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, cosa intende fare per il futuro del ‘solettone’. Molto chiara la risposta dell’Amministratore pubblico, che ha fatto riferimento alle due ipotesi.

Una è quella di rimuovere tutto e ‘aprire’ completamente la piazza alla zona sottostante (stazione dei bus e giardini Medaglie D’Oro) oppure lasciare solo la copertura per utilizzi futuri. Servono ovviamente i fondi per poter intervenire e, al momento, non è dato sapere quando verrà eseguito l’intervento.

La zona è da tempo preda di vandali che deturpano i muri, ma anche da maleducati che utilizzano il luogo appartato per fare i propri bisogni o, ancora peggio, per spacciare droga. Il ‘solettone’ è da tempo in discussione per il suo futuro: da un luogo aperto per poterlo sfruttare in occasione di manifestazioni e soprattutto per il Festival, ma anche per altro. Rimane ovviamente il nodo della stazione dei bus, che preclude eventuali progetti più grandi.

Per ora la conferma riguarda solo le due ipotesi di rimozione della struttura. Quando non si sa ma è già un inizio.