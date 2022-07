Mobilitazione di soccorsi, nel tardo pomeriggio di oggi in località Valcona, nel comune di Mendatica in alta Valle Impero.

Due settantenni di Laigueglia, che stavano facendo un’escursione, hanno perso la via del ritorno, finendo in una zona molto impervia. Per fortuna si trovano in un luogo coperto dal segnale cellulare e hanno potuto dare l’allarme.

Sul posto sta intervenendo la squadra del Soccorso Alpino di Pieve di Teco e, fortunatamente, i due stanno bene.