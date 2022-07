Coronavirus: numeri in calo in provincia e regione con il tasso di positività stazionario al 18.56%

Calano i nuovi positivi, sia in regione che nella nostra provincia, ma su un numero di tamponi inferiori rispetto a ieri. Tasso di positività stabile e che si fissa al 18,56%.

Sono 1.080 i nuovi casi di positività al covid-19 rilevati oggi in Liguria. Di questi 178 in provincia di Imperia, 228 in quella di Savona, 486 a Genova e 187 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 5.818 tamponi, dei quali 1.863 molecolari e 7.024 antigenici.

Salgono oggi i ricoverati nella nostra provincia, 40 ovvero cinque in più di ieri e con le terapie intensive che rimangono vuote. Sale anche il dato regionale con le persone ricoverate che sono 476 (+6) delle quali 10 (+2) in terapia intensiva.

Oggi non si registrano morti e continuano a scendere i pazienti in isolamento domiciliare: sono 18.701, ovvero 689 in meno di ieri.

Sotto il bollettino completo