Carabinieri e Gendarmerie Nationale francese, pattuglie miste anche a al mercato di Ventimiglia

Dopo aver ricevuto l’assenso degli organi competenti e principalmente della Prefettura di Imperia, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia ha esteso le pattuglie miste Carabinieri/Gendarmerie Nationale francese, anche al Comune di Ventimiglia.

Le pattuglie, riattivate sul territorio italiano già dallo scorso 15 aprile, erano svolte con periodici servizi nel comune di Olivetta San Michele, ma adesso saranno effettuate anche a Ventimiglia con particolare riferimento alle giornate del mercato settimanale del venerdì che da anni è considerato il mercato più grande d’Italia. Una tradizione ed una istituzione per gli italiani e per i francesi che vivono in Costa Azzurra oltre ai numerosi turisti che scelgono la Riviera per le loro vacanze e che amano passeggiare tra le bancarelle, attirati dalla convenienza e dalla maggiore qualità dei prodotti rispetto alla vicina Francia.

Nella mattinata del 29 luglio due pattuglie delle Compagnie di Ventimiglia e di Mentone hanno svolto un servizio congiunto di controllo del territorio nella cittadina intemelia, interessata dalla consueta affluenza di cittadini francesi in occasione del mercato settimanale.

Nel corso dei servizi, svolti principalmente a piedi dai rappresentanti delle due forze di polizia tra i banchi del mercato e lungo le vie del centro cittadino, sono stati anche svolti controlli alla circolazione stradale, allo scopo di prevenire reati, scoraggiare eventuali iniziative di malintenzionati e garantire l’ordinato flusso dei moltissimi cittadini francesi presenti in città.

Le pattuglie miste, che nei prossimi giorni saranno svolti anche nelle principali località turistiche oltre confine, rappresentano un importante strumento di cooperazione internazionale tra le forze di polizia, finalizzato ad incrementare il livello di prevenzione dei reati lungo la fascia di confine.