Svastica alla sede della Camera del Lavoro di Imperia, la solidarietà del segretario provinciale Dem Quesada

“Esprimo la solidarietà mia personale e di tutta la federazione provinciale del PD alla CGIL”. A parlare è Cristian Quesada, segretario provinciale Dem, a seguito dell’atto vandalico ai danni della sede della Camera del Lavoro di Imperia.

“Lo scorso autunno siamo andati a manifestare il nostro sostegno dopo l’assalto alla sede nazionale della CGIL, che continua ancora ad essere presa di mira dall’estrema destra. Queste azioni ci ricordano come i sindacati siano una componente essenziale del nostro Paese è come la tutela dei lavoratori e dei più deboli sia vista come pericolosa dall’estrema destra".



"Sono sicuro - conclude Quesada - che gli amici e compagni della CGIL di Imperia non si faranno intimorire, e ci avranno sempre al loro fianco”.