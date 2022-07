Crisi idrica e siccità: punto della situazione di Rivieracqua "A breve partono i lavori del 'Masterplan' tra Imperia e Diano"

Nuovo punto della situazione sull’emergenza idrica presente sul territorio, da parte di Rivieracqua che sta intervenendo con una serie di attività per fronteggiare lo stato calamitoso.

Saranno avviati a breve, in somma urgenza, i lavori compresi nello stralcio funzionale del lotto ‘B0’ del Masterplan acquedotto Roya anche grazie alla copertura finanziaria garantita dalla Regione Liguria. L’intervento consentirà di alimentare il serbatoio ‘Bardellini’ di Imperia direttamente dalla condotta dell’acquedotto del Roya con conseguente beneficio per l’equilibrio del ‘sistema Roya’ nella zona tra Imperia e Diano Marina.

“La condizione di crisi idrica sull’intero territorio dell’Ato resta sotto controllo – sottolinea Rivieracqua - nonostante il persistere della siccità, sino ad oggi si è evitato l’aggravamento della situazione delle forniture idropotabili e, conseguentemente, l’adozione di misure maggiormente restrittive nella distribuzione grazie ai diversi interventi dell’Azienda”.

Tra gli interventi c’è il rafforzamento del servizio con autobotti, anche grazie alla messa in campo del mezzo della Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale Liguria), ha permesso, infatti, di compensare il calo di produzione idrica dell’acquedotto di Rezzo che rifornisce la zona di Imperia e di servire le frazioni più alte dei Comuni di Cervo e Diano San Pietro e di altri comuni dell’entroterra imperiese e di garantire il rifornimento dei serbatoi di emergenza installati nelle frazioni più colpite dalla crisi idrica.

Per ridurre il prelievo dall’acquedotto del Roya, a favore della zona di centro-levante della provincia, sono state attivate diverse manovre di rete, potenziati i prelievi dai pozzi del bacino del torrente Argentina (destinati ad alimentare le utenze di alcune porzioni a levante del territorio di Sanremo) e da quelli del consorzio Cipressa/Costarainera per alimentare i due Comuni e quello di San Lorenzo al Mare. Sono stati anche installati due serbatoi di accumulo da 60.000 litri l’uno a Cervo che entreranno in funzione nel fine settimana, consentendo di incrementare la capacità di accumulo notturno per poi adeguatamente fronteggiare i consumi durante il giorno.

Le varie operazioni hanno permesso di normalizzare le condizioni di esercizio dell’acquedotto del Roya nel comparto di levante della provincia, consentendo così il riempimento dei serbatoi di accumulo. E’ stato ripristinato il pozzo n° 1 sul torrente Impero, inattivo da anni, ed è in corso di riattivazione il pozzo 2 sullo stesso corso d’acqua, anch’esso fuori servizio da tempo.

Sono previste ulteriori azioni, compreso il potenziamento di alcuni impianti di sollevamento e l’interconnessione fra acquedotti diversi: “La cantierabilità di queste iniziative – sottolinea Rivieracqua - resta fortemente condizionata dalla difficoltà di reperire tutte le componenti necessarie alle installazioni delle strutture, in considerazioni delle forti tensioni che stanno condizionando tutti i mercati”.

L’azienda conferma comunque che la situazione generale dell’approvvigionamento idropotabile del territorio resta comunque delicata e fortemente instabile: “Ricordiamo che – termina Rivieracqua – malgrado fortemente impegnati ad intervenire per contrastare ogni situazione di emergenza, l’aiuto più prezioso è quello che deve giungere dalla popolazione, chiamata ad un uso estremamente accorto della sempre più preziosa risorsa idrica”.