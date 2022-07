Sanremo: 50 cent in più per pagare col Pos, la Finanza segnala al Garante la gelateria che rimuove il cartello (Foto)

Il post di Selvaggia Lucarelli e la nostra notizia di lunedì ha fatto ovviamente scatenare un vero e proprio vespaio di commenti, in relazione alla gelateria di Sanremo che applica un aumento di 50 centesimi al costo di coni e coppette, se il cliente vuole pagare con bancomat o carta di credito.

La gelateria è in via Matteotti e il cartello è eloquente visto che recita: ‘Il prezzo di vendita in pagamento tramite pos verrà aumentato di 50 centesimi’. Molte le polemiche che sono state generate anche nelle diverse reazioni sulle applicazioni del food & beverage.

Intanto la Guardia di Finanza ha fatto visita alla ‘Compagnia del Gelato’ (questo il nome dell’esercizio) e, secondo fonti ben informate, avrebbe segnalato i fatti al Garante della concorrenza e del mercato, ovvero chi è poi preposto a eventuali multe.

L’obbligatorietà esiste dal 30 giugno scorso e, chi rifiuta, rischia una multa per ogni transazione rifiutata. In pratica le multe vengono in 30 euro più il 4 % dell’importo rifiutato. Sembra un importo basso ma l’esercente rischia di ricevere una multa per ogni singolo pagamento con carta rifiutato.

L’obbligo di avere un Pos riguarda qualsiasi attività commerciale: negozi, bar, tabaccherie, supermercati, pizzerie, ristoranti, centri estetici e altri. Intanto, come si può vedere dalle foto, la gelateria ha rimosso il cartello.