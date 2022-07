Via alla ristrutturazione dei Centri per l'Impiego in Liguria: il primo cantiere consegnato a Ventimiglia (Foto e video)

Partono da Ventimiglia i lavori all'interno di tutti i Centri per l'Impiego presenti in Liguria. L'assessore regionale Gianni Berrino ha partecipato all'avvio degli interventi nei locali della città di confine.





"Abbiamo consegnato la chiave del cantiere all'impresa. Questo è il primo a partire in tutta la Liguria ma si tratta di un grande progetto del valore di circa 9 milioni 800mila euro di fondi governativi che sono arrivati per la ristrutturazione dei centri per l'impiego di tutta la Regione" - ha spiegato Berrino.

"La ristrutturazione degli spazi, il layout, gli impianti e il mobilio, fa il pari con la ristrutturazione del personale, già avviata e confluirà entro l'anno con l'assunzione di ulteriori persone riservate alla provincia di Imperia. Questo garantirà che l'utente si trovi in un posto moderno dove possa sbrigare le sue pratiche e cercare lavoro ma anche tutte quelle pratiche che competono per legge al mondo del lavoro e di gol, un grande progetto di occupabilità dei lavoratori. Una opportunità per tutti quei lavoratori e lavoratrici che vorranno rendersi occupabili in attesa di trovare un posto di lavoro".