Sanremo: Gianluigi Nuzzi ospite ai Martedì Letterari per parlare dei predatori sessuali

Applausi scroscianti e tante domande per il direttore di “Quarto Grado”Gianluigi Nuzzi ieri sera ai Martedì Letterari. Ha parlato del suo ultimo saggio “I Predatori (tra noi)” (Rizzoli). Ha partecipato lo storico Matteo Moraglia. Letture scelte dall’attore Franco LaSacra direttore artistico de “Il Teatro dell’Albero”.

"Nuzzi ha ripercorso la storia di Alberto Genovese per ricostruire e riconoscere alcuni dei tratti distintivi di molti predatori che si aggirano indisturbati nelle università, nei luoghi di lavoro, nel mondo del divertimento, dallo sport alle discoteche. - spiegano dal Casinò di Sanremo - Uomini che non uccidono ma che umiliano e stuprano fidanzate, amanti o donne incontrate occasionalmente".



" Vicende vere raccontate attraverso i documenti, inediti e senza filtri, raccolti dai procedimenti giudiziari, molti di questi ancora in corso. Pagine che servono a guardare in faccia una realtà che accade di continuo, sempre più vicino, che si infiltra nella normale quotidianità di tutti noi, e con cui dobbiamo imparare a fare i conti…” - concludono

L'INTERVISTA A GIANLUIGI NUZZI