Bordighera: fuori pericolo il 26enne ferito nella notte durante una violenta lite sul lungomare

Non è in pericolo di vita il 26enne rimasto gravemente ferito la notte scorsa intorno alle 3 durante una violenta lite sul lungomare Argentina a Bordighera.

Il giovane è ricoverato al 'Santa Corona' di Pietra Ligure (dove è arrivato in elicottero già durante la notte) per le gravi ferite riportate nella caduta da una balaustra nel tentativo di raggiungere i contendenti.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della locale stazione che dovranno ricostruire l'accaduto e l'esatta dinamica della caduta oltre a identificare i protagonisti dell'episodio avvenuto nei pressi di un noto locale della zona.