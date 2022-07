Bordighera: degrado rifiuti in strada e sui marciapiedi, la viva protesta di un cittadino contro gli incivili

"Buona sera Direttore,

vorrei segnalare una situazione sempre più da terzo mondo circa la nettezza urbana a Bordighera. I cassonetti sono rotti e fatiscenti (vedasi foto allegata in via primo Maggio… pieno centro di Bordighera), la gente lascia i sacchetti di spazzatura per strada ed i gabbiani puntualmente rompono i sacchetti e spargono tutto ben bene sulla strada e sui marciapiedi… situazioni da terzo mondo che certo non merita la città delle palme. In molti paesi della Liguria avendo fallito con la raccolta porta a porta hanno adottato isole ecologiche con cassonetti automatici in tutta la città, vedi ad esempio Spotorno, tutto è ordinato e pulito eppure è pieno di turisti anche là.

Possibile che col passare del tempo debba sempre essere tutto peggio? Ma è così difficile risolvere le questioni essenziali? Parliamo dei servizi base… tutto gli altri paesi si abbelliscono e noi sempre più indietro… sempre più giù.

Un cittadino che paga tante tasse".