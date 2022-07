Criptovalute: cosa aspettarsi da Binance Coin nei prossimi mesi?

Binance coin è la criptovaluta creata nel 2017 con lo scopo di divenire il token di riferimento all'interno dell'exchange di Binance, ma le sue particolari caratteristiche lo hanno portato a differenziarsi fin da subito da una semplice valuta virtuale, spingendo le quotazioni dell'asset digitale, collegato al progetto, a realizzare performance incredibili. BNB originariamente era un token ERC20, implementato quindi sulla blockchain di Ethereum -per sfruttarne determinate funzionalità-, successivamente trasferita sulla rete Binance: attraverso la sua infrastruttura è possibile corrispondere le commissioni generate dalle transazioni sull'exchange proprietario. Utilizzando la criptovaluta in sostanza si possono ottenere importanti sconti su alcuni servizi erogati dalla società e sulle operazioni in generale, beneficiando di una riduzione proporzionale ad un'aliquota che varia nel tempo.

Tuttavia a rendere estremamente interessante Binance Coin è il meccanismo ideato dagli sviluppatori per deflazionare l'asset: il regolamento del protocollo prevede, in particolare, che ogni tre mesi un quinto degli utili realizzati sia destinato al buyback e alla masterizzazione dei token, per ridurne il numero in circolazione -l'offerta totale di BNB è di 200 milioni- e creare un effetto rarità in grado di spingere al rialzo il prezzo di mercato. Ciò rappresenta un elemento di grande interesse per gli investitori intenzionati a puntare sul progetto nel lungo periodo, infatti, a prescindere dai risultati del token nei prossimi mesi, il focus degli operatori di mercato è incentrato principalmente sulle sue potenzialità.

Ad ogni modo è davvero importante capire nel dettaglio come comprare Binance Coin, in quanto a seconda della tipologia di investimento da realizzare, è opportuno scegliere una specifica modalità di accesso al mercato. Come molti già sapranno, le opzioni per negoziare una criptovaluta sulle piazze decentralizzate sono sostanzialmente due, ovvero gli exchange e i broker online: queste soluzioni rappresentano la sintesi migliore tra qualità della tecnologia attraverso cui disporre le operazioni e sostenibilità dei costi commissionali.

Investire su Binance Coin attraverso gli exchange

I crypto exchange -Binance è anche una delle società più importanti del settore- consentono di acquistare direttamente le valute virtuali sulla piazza di scambio decentralizzata. L'immobilizzazione successivamente deve essere custodita in un dispositivo denominato e-wallet: i portafogli digitali si dividono in due grandi famiglie gli hot wallet, device di natura software, e i cold wallet, device di natura hardware.

Mediante l'uso degli exchange, naturalmente, si può estrarre valore esclusivamente dall'apprezzamento del sottostante in quanto non è prevista la funzionalità dello short selling, tuttavia per la detenzione di specifici token si può beneficiare dello staking, un meccanismo che premia gli holders di criptovaluta con l'erogazione di interessi sotto forma di asset digitale.

Binance Coin: il trading con i Contratti per Differenza

I broker online, attraverso le loro piattaforme di trading, permettono invece di negoziare una tipologia di derivati che replica il prezzo di un coin virtuale. Questi swap prendono il nome di Contratti per Differenza e la loro principale caratteristica consiste nel fatto che implementano sia la vendita allo scoperto sia la leva finanziaria: si tratta di funzionalità particolarmente adatte al trading di breve termine, in quanto consentono di aprire e chiudere un trade in lassi di tempo eccezionalmente ridotti, sfruttando in egual misura sia i trend al rialzo sia i trend al ribasso, sviluppati dal sottostante.

Fra le numerose proposte operative disponibili sul mercato, eToro racchiude nella sua piattaforma di investimento il meglio di ciascuna modalità di accesso al mercato: difatti l'intermediario presenta tutte le peculiarità di un crypto exchange con la modalità di acquisto DMA e, al contempo, consente la negoziazione di Contratti per Differenza sui token, tra cui ovviamente spicca Binance Coin. Come accade per tutte le altre tipologie di asset, ciascuna opzione è supportata dal social trading di eToro, per cui gli utenti possono costruire strategie incentrate sul tema, replicando le idee di investimento di altri iscritti.