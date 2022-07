Sanremo: con una delibera la giunta blocca l’installazione di nuove antenne 5G per otto mesi

L'antenna 5G installata in via Bonmoschetto tra le proteste dei residenti

A poche ore dalla decisione del Tar che ha dato ragione ai residenti di San Bartolomeo contro l’installazione di una nuova antenna 5G, il Comune di Sanremo fa un altro passo avanti e mette un stop alla costruzione di nuovi impianti sul territorio.

Con una delibera approvata ieri la giunta ha bloccato l’installazione di nuove antenne 5G per i prossimi otto mesi. Il provvedimento interessa le nuove installazioni e non quelle attualmente in corso.

Il provvedimento è stato adottato dall’amministrazione nell’attesa di redigere un pieno di zonizzazione delle antenne per il quale è già stato conferito l’incarico a un ingegnere. Per il momento, quindi, arriva lo stop. Nelle prossime settimane, intanto, prenderà il via la procedura per la stesura del piano.