Sanremo: antenna 5G a San Bartolomeo, il Tar accoglie il ricorso dei residenti. “Il danno apportato dall’installazione appare rilevante”

Il progetto per l'antenna di San Bartolomeo

I residenti di San Bartolomeo hanno vinto la loro prima battaglia contro l’installazione della nuova antenna 5G di Iliad.

La seconda sezione del TAR ligure ha accolto il ricorso presentato contro il Comune di Sanremo nei confronti dell’azienda di telecomunicazioni che sta installando impianti in zona.

Sul documento si legge chiaramente che “il danno apportato dall’installazione appare rilevante, almeno dal punto di vista paesistico, e la sua gravità non è elisa dal più recente atto della pubblica amministrazione che dichiara di aver aperto un ulteriore procedimento, atteso che la lettura della determinazione non esclude che le controinteressate possano comunque procedere nell’attuazione del progetto”.

“Va perciò accolta l’istanza cautelare, sospendendosi l’esecuzione degli atti impugnati, provvedendosi alla fissazione dell’udienza di merito - prosegue il documento - il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare proposta e sospende l’esecuzione degli atti impugnati sino alla decisione sul merito della causa che sarà assunta all’udienza del 9 novembre 2022”.

I lavori, quindi, sono sospesi sino al prossimo 9 novembre quando saranno prese decisioni in merito.