Pontedassio: il comitato locale della Croce Rossa organizza per la prima volta un campo estivo gratuito

La Croce Rossa di Pontedassio organizza, per la prima volta, un campo estivo per i giovani tra gli 8 e i 13 anni. Il campo, totalmente gratuito, si terrà dal 22 al 28 agosto: dalle 8.30 alle 17 tutti i giorni.

Il comitato, per il primo anno, ospiterà uno dei quattordici campi “Breakfast Summer Camp”. Si tratta di un’opportunità rivolta ai giovani tra gli 8 e i 13 anni; sono previste giornate all’insegna dello sport, dei corretti e sani stili di vita con attività in Sede ed escursioni sul territorio: dalla spiaggia con l’apporto degli OPSA (Operatori Polivalenti Soccorso Acquatico CRI) - alla conoscenza dell’entroterra con giornate a contatto con animali e piante presso strutture agrituristiche.

“La Croce Rossa è anche questa – dice Paolo Cossu, Presidente del Comitato - attività a favore di più giovani con un'attenzione particolare rivolta alla nutrizione e agli stili di vita sani. Questa è per noi la prima occasione, mi auguro, di tante altre. Abbiamo proposto un progetto con tante attività: dalla giornata al mare con i nostri Operatori Polivalenti di Soccorso Acquatico alla giornata in agriturismo, in campagna, a contatto con la natura e gli animali e ancora tanto altro. Credo tantissimo nei giovani: sono il futuro per tutto e anche nella nostra associazione. Ringrazio il Gruppo Giovani del nostro Comitato, che sta lavorando sodo per quest'attività; ringrazio inoltre il Vice Presidente Nazionale Matteo Camporeale, tutto lo staff di Croce Rossa Italiana, e Kellogg's Italia per l'opportunità preziosa che offre”.

“Aiutare i giovani, in particolare bambine e bambini in condizioni di fragilità - spiega Matteo Camporeale, Vicepresidente e Rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana - è l’obiettivo che condividiamo da anni con Kellogg attraverso il Breakfast Club. I Summer Camp ci permettono di continuare ad essere presenti, anche in estate, accanto alle ragazze e ai ragazzi, confermando il nostro impegno nel sensibilizzarli all’adozione di abitudini alimentari corrette, da seguire quotidianamente”.

"Da anni - ha commentato Giuseppe Riccardi, General Manager di Kellogg Italia - siamo al fianco di Croce Rossa Italiana per portare avanti il nostro progetto unico, il Breakfast Club. Con la chiusura estiva delle scuole, riconfermiamo il nostro impegno ad essere vicini ai bambini e ai ragazzi più vulnerabili attraverso i campi estivi, promuovendo abitudini virtuose che i partecipanti possono adottare nel loro quotidiano. Essere vicini alle comunità è la nostra priorità assoluta e sono molto orgoglioso di raggiungere ogni anno tanti bambini in tutta Italia grazie al supporto di Croce Rossa”.

Iscrizioni aperte fino al 30 luglio. Per informazioni pontedassio@cri.it o al 366 380 8600.