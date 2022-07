Ventimiglia: assemblea provinciale di Confindustria, Barbara Amerio "Dopo Draghi si ragioni col buonsenso" (Video)

E’ in pieno svolgimento l'Assemblea Generale Annuale di Confindustria Imperia. Un evento che si svolge all’aperto, nella suggestiva location del porto turistico di ‘Cala del Forte’.

Al centro dell’evento Alan Friedman (giornalista economico e politico, autore, produttore e conduttore televisivo) in una la tavola rotonda moderata da Raoul De Forcade (giornalista de “Il Sole 24 Ore”) a cui intervengono Barbara Amerio (Presidente Confindustria Imperia), Gian Battista Borea D’Olmo (Amministratore Delegato Cala del Forte), Davide Cichero (Government Affairs & Public Policy Professional).

Prima dell’inizio dell’assemblea abbiamo intervistato il Presidente di Confindustria Imperia, Barbara Amerio, che ha così commentato il momento economico: “Abbiamo avuto anni durissimi, sperando che il Covid non torni per il terzo anno senza dimenticare gli aumenti energetici, che saranno il problema dell’autunno. Confindustria assiste gli associati, con alcune categorie che avranno un incremento di fatturato ma aiuteremo chi avrà problemi. Dobbiamo abituarci ad essere flessibili nei prossimi mesi”.

Sono state indette elezioni anticipate. Quali saranno le conseguenze sull’economia: “Da Confindustria c’era il segnale per mantenere il Governo Draghi e arrivare poi a elezioni. Una categoria allargata è stata inascoltata ma oggi speriamo che si ragioni col buonsenso perché non possiamo permetterci perdere le risorse che arriveranno dal Pnrr. C’è in gioco il futuro dell’Italia e, quindi, l’augurio che qualsiasi scelta sia fatta per il bene di tutti dei prossimi anni”.

Serafico e diretto Alan Friedman: “L’Italia ha visto cadere il Governo in mezzo al processo del Pnrr, ovvero salvaguardare 220 miliardi di euro da usare per lo sviluppo. E’ un momento difficile, con la guerra che continua così come l’inflazione. Una campagna elettorale che si preannuncia violenta e retorica, potrebbe solo spaventare i mercati e gli investitori. Nel breve non vedo nulla di buono”.