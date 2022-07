Mercato immobiliare in provincia: esplodono gli affitti con un clamoroso +35,6% sul 2021, stabili i prezzi delle compravendite

In un momento complesso per l’economia locale e non solo, in Liguria regge il mercato dell’immobiliare tra prezzi delle compravendite stabili e una vera esplosione degli affitti. E la provincia di Imperia non fa eccezione.

L’osservatore semestrale di immobiliare.it evidenzia, su scala regionale, un aumento dello 0,2% anno su anno nel prezzo degli immobili in vendita mentre l’affitto segna un +13,7%.



In provincia di Imperia il prezzo medio al metro quadro per le compravendite ammonta a 2.880 € con un +0,8% sul primo trimestre del 2022 e un +1,9% tra il primo semestre del 2021 e il primo semestre del 2022; l’offerta è al -1,8% sul primo trimestre 2022 e al -5,5% tra il primo semestre del 2021 e il primo semestre del 2022; la domanda, invece, è al -2,1% sul primo trimestre 2022 e al -14% tra il primo semestre del 2021 e il primo semestre del 2022.



La locazione, invece, è esplosa sia in Liguria che in provincia. Il prezzo al metro quadro è lievitato: 12,3 € al metro quadro con un +10,4% sul primo trimestre 2022 e un +9% tra il primo semestre del 2021 e il primo semestre del 2022.

L’offerta è scesa del 2% sul primo trimestre del 2022 e del 21% tra il primo semestre del 2021 e il primo semestre del 2022; infine la domanda ha visto un importante +27,8% sul primo trimestre 2022 e un clamoroso +35,6% tra il primo semestre del 2021 e il primo semestre del 2022.



I trend regionali

Prendendo in esame il settore delle compravendite, comprare casa in regione costa di media 2.497 euro al metro quadro, evidenziando una situazione di sostanziale stabilità anche rispetto al primo trimestre del 2022 (0,3%). Sebbene l’invenduto anno su anno sia diminuito di quasi 10 punti percentuali, segno che molti immobili sono usciti con successo dal mercato, la richiesta di case in vendita presenta comunque un pesante segno meno (-12,7%). Tuttavia, ci sono segnali positivi dall’ultimo trimestre considerato, nel quale la domanda torna di segno più (+0,7%). È il mercato delle locazioni a mostrare una vera ripresa con prezzi in crescita e uno stock di case disponibili in netto calo (-27%) anno su anno a fronte di un interesse verso la possibilità dell’affitto in crescita di quasi il 23%.



I trend delle compravendite per città e province

L’andamento generale della regione nei primi sei mesi del 2022 evidenzia una sostanziale stabilità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In crescita Savona dove il comune guadagna l’1,9% mentre la provincia l’1,5%. In negativo invece la città di Genova che perde 2,1 punti percentuali. La provincia di Savona si conferma la più cara con i suoi 3.726 euro al metro quadro di media, molto al di sopra della media di regione. L’interesse verso le case in vendita è in calo ovunque nel primo semestre dell’anno, ma il secondo trimestre del 2022 evidenzia una ripresa nella domanda rispetto ai tre mesi precedenti. Lo stock di abitazioni è anch’esso di segno meno su tutto il territorio, con l’eccezione del comune di Savona al +8,3%.



Mercato delle locazioni in fermento

I dati emersi dall’analisi rivelano un mercato delle locazioni più movimentato. Prezzi in aumento ovunque nel territorio, con punte di oltre il +20% nelle province di Genova (+23,1%) e Savona (+28,2%). In tutta la regione la disponibilità di immobili in locazione è in netto calo rispetto allo scorso anno, segno che molti immobili sono stati affittati con successo. In accordo con questa evidenza il dato della domanda che mostra segno più in quasi tutte le zone (si segnala il +53% del comune di Imperia) mentre la provincia di Savona resta in negativo (-10%).