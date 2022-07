Spintone a Costa d'Oneglia, il Sindaco Scajola “Vicenda già conclusa, ho incontrato e perdonato il ragazzo”

“In merito alle notizie apparse oggi su Imperia News (QUI), desidero chiarire quanto avvenuto a Costa d'Oneglia il 2 luglio scorso e i fatti successivi. Corrisponde al vero che nel corso della manifestazione ho ricevuto uno spintone da un ragazzo, ma il fatto si è concluso poco dopo. La sera stessa, infatti, sono stato informato che l'autore del gesto era stato identificato e ho manifestato sin da subito la volontà di non sporgere denuncia e di incontrare di persona il ragazzo”. Così il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, in merito allo spintone ricevuto il 2 luglio scorso da un ragazzo in occasione della ‘Notte bianca’ di Costa D’Oneglia.

L'incontro è avvenuto martedì scorso in Comune: “C'è stato un confronto sereno – prosegue Scajola - e anche dal punto di vista personale, oltreché legale, ho ritenuto la vicenda conclusa".

"La decisione di aprire una procedura in Procura è stata presa dal Comandante della Polizia Municipale, chiosa Scajola, senza nemmeno aver sentito e informato la parte lesa, cioè il sottoscritto, che riteneva e ritiene la questione conclusa sin dall'inizio e non voleva dare seguito e problemi a questo ragazzo per il gesto, sicuramente sbagliato, ma da me subito perdonato”.

“Invierò nelle prossime ore una lettera al Procuratore della Repubblica – termina Scajola - che ho già informato dell'accaduto, per ribadire la mia assoluta decisione a non procedere ad alcuna denuncia”.