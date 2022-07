Incidente, questa notte poco prima dell’una a Vallecrosia nei pressi del semaforo principale sull’Aurelia. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente che ha visti coinvolti una macchina e una moto.

Ad avere la peggio ovviamente il centauro, che è rovinosamente caduto sull’asfalto. Portato in ospedale dalla Croce Rossa di Bordighera in ospedale, in codice giallo di media gravità.