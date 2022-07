La ludopatia è un problema serio: come uscirne?

La ludopatia

Come si fa a sapere se si è affetti da ludopatia?

Il primo segnale è che si ha la sensazione che la propria vita sia in crisi e che non ci sia una via d'uscita facile.

Si è sopraffatti dalla sensazione che nulla di buono possa accadere in futuro e che sia meglio rinunciare a tutti i propri obiettivi e sogni.

Ludopatia è il nome dato alla malattia della dipendenza dal gioco

Ludopatia è il nome dato alla malattia della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Non è una parola che ci si aspetterebbe di sentire nella conversazione di tutti i giorni, ma se si parla di ludopatici e dei loro problemi, allora deve essere presente.

Il termine ludopatico deriva dal greco antico "ludos" (gioco) e "pathos" (sentimento o sofferenza).

In sostanza, i ludopatici sono persone che soffrono profondamente perché non riescono a smettere di giocare e cercano sempre i migliori bonus di benvenuto del casinò Sportaza od altri bookmakers per scommettere e cercare di vincere.

Sono anche chiamati giocatori d'azzardo o giocatori compulsivi: giocano troppo ai videogiochi o perdono tutti i loro soldi scommettendo su squadre sportive e corse di cavalli (o entrambi!).

Tuttavia, questi termini non sono abbastanza specifici per gli scopi di questo articolo: abbiamo bisogno di qualcosa di più sfumato del semplice "giocatore d'azzardo".

Il ludopatico trascorre tutto il suo tempo libero a casa o in sala giochi

Non si può negare che il gioco sia un'attività divertente. Potete godervi i frutti del vostro lavoro, raccontare i vostri successi e crogiolarvi nell'ammirazione degli amici.

Ma se si gioca troppo, ci si distacca dalla realtà. Le vostre relazioni personali ne risentiranno, perché l'ossessione per la vittoria prenderà il sopravvento su tutto il resto della vostra vita.

All'inizio può sembrare che vi stiate divertendo, ma cosa succede quando questi giochi si rivoltano contro di voi? Cosa succede quando non sono più divertenti?

Il ludopatico passa tutto il suo tempo libero a casa o in una sala giochi a giocare, invece di fare i compiti o di passare del tempo con i membri della famiglia che sono importanti per lui, perché non ha nessun altro posto dove andare, perché non ha nessun amico che lo frequenti, se non persone che giocano come lui.

Ha un gruppo di amici molto ristretto e altri interessi

Se siete bloccati nella ludopatia, è probabile che la vostra vita sia diventata molto stretta.

Questo è uno stato di cose pericoloso per qualsiasi giocatore e può avere gravi conseguenze per la vostra salute mentale.

I vostri amici potrebbero non accorgersi di nulla all'inizio, ma se fanno qualcosa che minaccia il loro rapporto con voi, come cercare di organizzare una serata in cui preferireste stare a casa a giocare, probabilmente inizieranno a sentirsi feriti o risentiti nei vostri confronti.

E questa non è una buona notizia per la vostra vita sociale!

Chiedete aiuto ad uno psicologo

Ora che sapete cos'è la ludopatia e che avete individuato il problema nella vostra vita, è il momento di fare l'ultimo passo verso la guarigione: cercare un aiuto professionale.

Se da qualche tempo state sperimentando i sintomi della ludopatia e avete dedotto che si tratta di un problema che può essere trattato attraverso una terapia, la cosa più importante per ottenere aiuto: l'importanza di trovare uno psicologo o uno specialista psichiatrico esperto che comprenda questo tipo di problema.

Anche se ci sono molti altri fattori che contribuiscono alla scelta di un buon terapeuta (come la disponibilità e il prezzo), trovare qualcuno che abbia esperienza con la ludopatia è essenziale quando si cerca di curarsi dai suoi effetti.

Trascorrere il vostro tempo libero in modo diverso e a trovare nuovi interessi

Se volete sfuggire al ciclo infinito di giochi e ludopatia, dovrete imparare a trascorrere il vostro tempo libero in modo diverso e trovare nuovi interessi.

Ci vorrà del tempo, ma ne vale assolutamente la pena. Fate un passo indietro dal gioco e prendete in considerazione queste opzioni:

• Trascorrere più tempo con gli amici e la famiglia.

• Uscire in mezzo alla natura facendo escursioni oppure andare a nuotare al mare o in un lago.

• Trovare un hobby che non sia legato al gioco (disegno, pittura, cucina).

Conclusione

Non è facile uscire dalla situazione di ludopatia, ma se si compiono i primi passi verso il recupero, a lungo termine sarà più facile.

La cosa più importante è parlare dei propri sentimenti e cercare l'aiuto di un professionista che possa guidarvi in questo processo.