Ventimiglia: stasera alla Chiesa di San Nicola messa in ricordo dello chef Marco Pani

Marco Pani, l’addio un anno fa. Ma il grande cuoco ventimigliese continua a vivere nel ricordo, oltre che dei suoi cari, anche dei tanti “figli professionali” a cui, con l’amore per la cucina e soprattutto per la perfezione, ha insegnato tanto. È quindi anche in queste cucine, oltre a quella del Marco Polo in cui lo chef Diego Pani custodisce i piatti iconici del padre, che la sua mano persiste virtualmente nella la sua opera.



Ecco il ricordo dei suoi allievi: "È con una immensa commozione che partecipo a questa giornata commemorativa in onore a Marco Pani, sicuramente un personaggio che sempre porterò nel cuore per avermi in primis datomi tutta la sua fiducia, lasciandomi "le chiavi" della sua cucina, malgrado la mia giovane età, fiducia che ho sempre cercato di contraccambiare nel miglior modo possibile, e poi per avermi aiutato nelle scelte del proseguimento della mia carriera. grazie Marco" - queste le parole del grande Chef Vittorio Beltramelli, braccio destro di Gualtiero Marchesi e a capo del ristorante Giusè di Parigi.



"Une parte della mia vita professionale e privata è andata via con Marco Pani. Ci siamo amati come due fratelli" - il ricordo di Philippe Bergounioux, chef francese a 2 stelle Michelin



"Ho lavorato per 4 anni fianco a fianco in cucina con Marco Pani. È stata un'esperienza che mi ha fatto crescere sia professionalmente che umanamente.il suo ricordo è ancora vivido" - Giuseppe Alampi, Chef di Locanda Marinai, Bordighera



"Marco Pani, Il privilegio e l'onore di lavorare ed imparare da un grande chef e di più un grande Amico. porterò per sempre il suo insegnamento nel mio cuore e nella mia cucina" - questo il ricordo di Paolo Scortichini, chef proprietario del ristorante Vecchio Ponte



“Dopo tante esperienze avute per l'Italia al Marco Polo dove incontro Marco Pani, un luminare della ristorazione del Ponente che mi trasmette da subito l'amore per il suo lavoro e la dedizione con la quale cerca la qualità della materia prima. Trascorro 8 anni presso la sua dimora diventando anche uno di famiglia. Marco mancherà alla ristorazione del ponente e sopratutto alla comunita ventimigliese" - Il sentito ricordo di Raffaele Iazzetta, chef de “I Frai”



E anche dalla comunità ventimigliese arriva un caro ricordo: Marco Pani è stato infatti organizzatore di 28 edizioni della regata di San Secondo. Lo ricorda Pietro De Certo, storico vogatore del sestriere Marina e poi presidente dell’auriveu. “ la Regata di Marco Pani è sempre stata la più attesa da tutti noi, per l’amore con cui Marco la organizzava, e per la generosità che infondeva nei premi per noi vogatori". Una messa in memoria di Marco Pani verrà detta oggi 15 Luglio alle ore 18.30 nella chiesta di San Nicola, Ventimiglia