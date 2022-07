Sanremo: gemellaggio con la Francia abbastanza positivo, dal commercio conferma di qualche numero in più

Consenso unanime di tutto il comparto commerciale di Sanremo, per l’iniziativa di ‘gemellaggio’ con i francesi, in occasione del ponte che i residenti d’oltralpe stanno vivendo grazie alla loro festa nazionale per la presa della Bastiglia.

Un consenso dettato dal lieve ma comunque importante aumento di presenze dei turisti transalpini, sia negli alberghi che nei negozi della città. La conferma ci arriva sia dal mercato Annonario, dove i banchi hanno lavorato più del solito con la clientela francese che da quello del settore moda. Anche ristoranti e bar hanno notato una discreta differenza, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il battage pubblicitario fatto dal tavolo del turismo ha quindi funzionato bene, anche se il trend è un po’ quello di tutta l’estate. I turisti ci sono ma il limite di spesa si è un po’ abbassato rispetto alo scorso anno. Ora si attende la giornata di domani per vedere se il ‘sabato del mercato’ si presenterà con numeri superiori al solito per la fine del lungo ponte francese.

Purtroppo è saltata la cerimonia con Laurence Navalesi, rappresentante del Comune di Nizza fermata a casa da motivi di salute. All'Annonario è stato confermato l'intrattenimento musicale del quartetto dell'Orchestra Sinfonica.