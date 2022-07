Badalucco: 38enne cade dal terzo piano, primo intervento dell'elisoccorso notturno in Valle Argentina

Primo intervento notturno dell’elicottero ‘Grifo 1’ in Valle Argentina. E’ accaduto a Badalucco intorno alle 3.30, dove è rimasto ferito un uomo di 38 anni, caduto dal terzo piano della sua abitazione in piazza Duomo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza di Proteus Valle Argentina. Viste le condizioni del ferito è stato disposto l’arrivo dell’elicottero, atterrato al vicino campo sportivo del paese.

L’uomo è stato caricato a bordo del velivolo e trasportato all’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità. Al momento non si conoscono le cause della caduta.