Sanremo: terminata a tempo di record la gettata di cemento per il Palazzetto a Pian di Poma

E’ terminata prima del previsto, grazie alla organizzazione e al parco mezzi adottato, la gettata di cemento per il Palazzetto dello Sport, in corso di costruzione a Pian di Poma a Sanremo. La fornitura del cemento è stata effettuata dalla Calcestruzzi Valle Armea per un totale di 648 metri cubi. Il lavoro era iniziato alle 4 di questa mattina e il via vai di betoniere è stato imponente.

E’ sicuramente un momento importante per l’opera che Sanremo attende da oltre 50 anni e che vedrà il termine dei lavori entro il 2023. La piastra di fondazione poggia su 250 pali gettati in opera e del diametro di 50 cm ciascuno che arrivano fino allo strato roccioso sottostante posto a circa 17 metri sotto l’ex piazzale.

Il progetto del Palazzetto dello Sport, lo ricordiamo, prevede la costruzione di una struttura di tre piani nella zona di Pian di Poma, su parte dello spiazzo attualmente in terra. Un totale di quasi 6mila metri quadrati per ospitare: piscine, campi (con ampi spalti) e spazi per basket e pallavolo oltre a pallamano, calcio a 5 e arti marziali.

L'importo è di circa 14 milioni di euro interessi compresi con manutenzione a carico dell'impresa costruttrice. Si tratta di un’opera che andrà a completare quella che si potrà poi considerare una vera e propria ‘cittadella dello sport’, visto che saranno presenti spazi per diverse attività.