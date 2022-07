Molini di Triora: ‘Un week end da spettacolo!’ con escursioni, spettacoli di teatro e musica

‘Un week end da spettacolo!’. È quello proposto questo fine settimana da Casa Balestra, Ponentetrekking, Ponente Ambiente Cultura ed il Comune di Molini di Triora. Questo il programma:

Sabato 9 luglio

- Ore 09.30 - ritrovo: Glori (frazione del comune di Molini di Triora)

Quarta escursione

Piante grasse, uliveti, ex boschi cedui, castagneti e sorgenti.

"Una grande biodiversità in una piccola porzione di territorio"

Giro ad anello: roggeri, glori superiore, fontanili, santuario della madonna di luordes

- Ore 12.30 - rientro a glori

Pranzo presso l’osteria di Glori

- Ore 15.30 – “campane a festa!!!” Con Gian Luca Ozenda storico del territorio ed esperto campanaro numero partecipanti massimo 20.

Glori è la frazione più a sud dell'intero territorio comunale di molini di triora ed è in una posizione dominante e panoramica rispetto all'intera valle, con vista sul mare ed alle spalle con vista sul monte saccarello (il monte più alto della liguria): gode di un micro clima unico. Il piccolo centro storico, quasi in totale abbandono, era abitato da pochi residenti e vissuto solo per via delle seconde case. Da alcuni anni ha iniziato un processo di ripresa socio-economica: questo grazie all’impegno di alcuni giovani che hanno recuperato terrazzamenti, case, bar e ristorante. “qui, dove il tempo si è fermato, questa piccola comunità di residenti tenaci e sognatori, porta avanti la sua quotidiana battaglia per preservare la bellezza del territorio in maniera comunitaria e sostenibile. Si attraverseranno quindi, oltre ai boschi e gli uliveti, i coltivi di lavanda, zafferano e fagioli. Gian Luca Ozenda, famiglia storica di glori, assessore alla cultura del comune di molini, oltre ad essere uno storico del territorio è un esperto campanaro.

Lungo il cammino si parlerà delle curiosità e delle varie frazioni che di volta in volta toccheremo nel nostro lento procedere, sintonizzandoci con la natura.

Dopo aver oltrepassato la suggestiva frazione di Fontanili, chiamata così per la sua ricchezza d’acqua sorgiva e per le sue belle fontane, percorreremo un ombroso bosco completando il giro ad anello sul piazzale antistante al santuario di nostra signora di Lourdes.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking o con buona suola non lisce, pantaloni lunghi, abbigliamento comodo, giacca a vento o cerata, cappellino, crema solare, acqua.

Informazioni tecniche e logistiche: durata 3 ore; dislivello 110 metri; difficoltà e. Sarà richiesto un contributo di euro 30,00 comprensivo di:

· Guida ambientale escursionistica.

· Pranzo.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 7 luglio Per informazioni contattare Antonella Piccone (ponentetrekking) al +391 10 42 608

Domenica 10 luglio

Molini di Triora - P.zza V. Veneto (Ricreatorio San G. Lantrua, via Grande, in caso di condizioni meteo avverse)

- Ore 21.15

Il Teatro dell'Albero presenta

"Dona Flor e i suoi due mariti"

Con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolini, Davide Ravasio, Manuel Merlo.

Teatro e musica per offrire al pubblico, nella forma più godibile e accattivante, uno dei grandi capolavori della letteratura sudamericana, straordinaria per ricchezza verbale, architettura narrativa, humour e contagioso amore per la vita. La lettura del testo sarà resa più efficace dall’interpretazione di brani brasiliani e sudamericani di successo. Un appuntamento a cui non mancare ed uno spettacolo anche da rivedere. Entrata libera.