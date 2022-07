Tutti i corsi in partenza alla Confartigianato locale: si parte già a luglio e si prosegue in autunno

La Confartigianato della provincia di Imperia sta organizzando una serie di corsi di formazione che potranno trovare la manifestazione di interesse di ogni tipologia di attività.

Si parte già a luglio con il corso antincendio, con relativo aggiornamento, rischio basso e rischio medio, e con l’aggiornamento per addetto di primo soccorso gruppo B/C. I corsi si svolgeranno nella sede di Sanremo, in Corso Nazario Sauro, nei giorni di mercoledì 13, martedì 19 e mercoledì 20 luglio.

Le iscrizioni si concluderanno proprio nella giornata del 13, quando alla mail ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it dovranno essere arrivate le schede di iscrizione e il contestuale pagamento: per informazioni è a disposizione anche il numero 0184524524. Sempre nel mese di luglio sono infine previste le giornate organizzate dal Presidente della categoria Fabbri Serramentisti di Confartigianato Imperia, Fabrizio Francone, e dall’Ingegnere Giulio Basile, per prendere il patentino da saldatore, obbligatorio per legge dal 2014. I requisiti minimi sono essere in possesso di una saldatrice e avere esperienza di almeno un anno.

Dopo una breve pausa estiva, nel mese di settembre si riprenderà con il corso per svolgere gli esami per l’abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi. Le richieste potranno essere presentate in Confartigianato entro lunedì 29 agosto 2022 tramite apposita modulistica che può essere richiesta all’indirizzo mail giovannini@confartigianatoimperia.it. Il docente del corso, che durerà 36 ore suddivise in 12 incontri di tre ore, sarà l’Ingegnere Sandro Leoncini dell’ARPAL. Agli esami, che secondo il bando si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2022, saranno ammessi i soli candidati residenti nel territorio della Liguria o i dipendenti di ditte aventi sede operativa nella Liguria e che prestino servizio presso questa sede.

Nella prima parte di autunno saranno in programma il corso social con il social media manager Riccardo Ghigliazza e il corso videomaking con il video editor Andrea Languasco. Il corso social, che conta già su alcuni di iscritti, avrà una formula innovativa che vede l’organizzazione parallela nelle sedi di Sanremo e di Imperia. Gli argomenti trattati riguarderanno l’influenza dei social nella vita di tutti i giorni per imprese e persone nonché il loro utilizzo a seconda della specifica tipologia di attività. Proprio per questo, per incentivare l’interazione il corso verrà organizzato in presenza.

Il corso videomaking è una grande novità di Confartigianato e ha lo scopo di aiutare i creatori di contenuti digitali attraverso 18 ore di formazione e si svolgerà dai primi di ottobre ogni lunedì dalle 15 alle 18, per un totale di 18 ore. Il docente guiderà gli iscritti in lezioni teoriche e pratiche con la strumentazione e, proprio per questo, è consigliato avere un dispositivo con camera con istallato una versione gratuita di Filmora.

Nel mese di novembre è prevista l’edizione online del corso marketing dedicato al settore estetisti. Sei ore di lezione suddivise in quattro incontri da un’ora e mezza nel quale le imprenditrici e le dipendenti del settore affronteranno le principali tematiche legate alla comunicazione con i clienti. I docenti del corso, lo psicologo psicoterapeuta Giampiero Varetti e il digital specialist Mattia Volpe, illustreranno agli iscritti le moderne tecniche di approccio viste sia da un punto di vista psicologico che di marketing digitale.

Forte del successo delle ultime lezioni, apprezzate dagli iscritti per la professionalità e la completezza delle informazioni fornita dal docente, sempre nel mese di novembre si svolgerà il corso barman assieme al bartender Luca Ricci. Gli iscritti affronteranno i principali aspetti della gestione di un’attività di food&beverage, dall’approvvigionamento alla preparazione di caffetteria e cocktails, passando attraverso l’origine degli ingredienti di caffè, birre e distillati.

Prossimamente si prospettano importanti novità anche per quanto riguarda altri corsi, tra cui agente immobiliare, il SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande, ex REC), manutentore del verde e il FER. Maggiori informazioni allo 0184 524517.