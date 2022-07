Un incendio boschivo nella zona di Vasia, nell’entroterra della Valle Impero, ha tenuto in apprensione per tutta la notte i Vigili del Fuoco di Imperia, intervenuti nella serata di ieri.

La zona, lontana dalle abitazioni, è difficile da raggiungere da terra e, quindi, i pompieri hanno lavorato per tenere sotto controllo le fiamme. In questo momento sta arrivando l’elicottero per effettuare una serie di lanci, in modo da spegnere il rogo definitivamente.