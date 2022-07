Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 4 a domenica 10 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 4 LUGLIO



SANREMO



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.15. Festeggiamenti patronali di San Siro: Celebrazione Eucaristica in Basilica. A seguire Caccia al Tesoro per grandi e piccoli, nel territorio parrocchiale; al termine buffet. Piazza San Siro (più info)

19.45, ‘Folies Royal 2022’: Music Time, live di Beatrice e Serena, duo formato da Serena Lo Faro (fisarmonica) e Beatrice Orengo (voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione film d’animazione ‘Sing 2 – Sempre più forte’. Piazza Borea d’Olmo, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



21.00. ‘Note sul mare’: concerto del sestetto di trombe composto da Fabiano Cudiz, Fiorentino Serriello, Mattia Serriello, Franco Cocco, Luigi Cocco, Iza Slahecto. Il repertorio musicale prevede brani dal Barocco ai giorni nostri. Area dell'Ex Tiro a Volo sulla Passeggiata degli Innamorati

BORDIGHERA

17.00-19.00. Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (il lunedì e giovedì fino al 5 settembre), info 349 0094219

18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, fino al 10 luglio, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



21.20. ‘Cinema in giardino’: proiezione film ‘Una famiglia vincente - King Richard’ (la storia delle superstar del tennis Venus e Serena Williams. Giardini Lowe, ingresso gratuito



OSPEDALETTI

21.30. Serata di danza e fitness con ‘ASD Let’s Go’ di Sanremo a cura di Giorgia Soleri. Auditorium Comunale



RIVA LIGURE



18.00. Inaugurazione Sky Tower in Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE



19.00-20.00. Lezione di PilatesGym (tutti i lunedì di luglio e agosto), gratuiti su prenotazione 346 7944194 (Barbara)

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra ‘Situazioni Avite’ a cura di Jerome con la performance di musica estemporanea di Ballard, al secolo Paolo Ballardini, chitarrista compositore di San Bartolomeo al Mare (h 17/19.30-20.30/23). Sala Mostre e Convegni R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 12 luglio

21.30. Per la 7ª edizione della Rassegna ‘Diano SottoMarina’ a cura degli istruttori dell'Asd InfoRmare, conferenza ‘Balene e delfini del Santuario Pelagos’ a cura di Sabina Airoldi. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero (più info)

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)



10.30. Drumcircle in spiaggia (tutti i giorni fino al 9 luglio), ingresso libero

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.30. M&T Festival (28ª edizione) Musica e teatro: concerto di Joe Bastianich & La Terza Classe. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero, fino al 9 luglio



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-19.30. Personale di pittura ‘Volti & Natura’ di Nicola Molino (più info). Pinacoteca G. Morscio, via Doria 10, fino al 10 luglio, ingresso libero (h 10/12-16/19.30, ultimo giorno chiusura alle 18)

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

FRANCIA



ANTIBES-JUAN-LES-PINS

19.00. Big Reggae Festival 2022 (25ª edizione): musica giamaicana nella Pinède Gould. Boulevard Edouard Baudoin (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 5 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.15. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (10 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, prenotazione al 338 1375423 (più info)

17.30. ‘Green Theatre’: laboratorio di teatro gratuito dedicato ai ragazzi dai 15 ai 30 anni. Villa Citera. Strada Borgo Ponente 1-3 (traversa di via Galileo Galilei (tutti i martedì di luglio e agosto), info villacitera3.0@gmail.com

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.15. Festeggiamenti patronali di San Siro: Celebrazione Eucaristica in Basilica + alle 21.15 in piazza San Siro, serata pubblica con Gianpiero Perone, attore comico di Zelig e Colorado (più info)

19.45. ‘Folies Royal 2022’: Dj Time, dj set a cura di Daniele Reviglio. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Per i ‘Martedì Letterari estivi’, Tea Ranno presenta il suo nuovissimo Gioia Mia (Mondadori). Partecipa la prof.ssa Stefania Sandra. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione film ‘Top Gun: Maverick’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 5 euro ragazzi fino al 12 anni)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

VALLECROSIA



21.00. Spettacolo dei Burattini presso la Pista di Pattinaggio (tutti i martedì fino al 30 agosto)

BORDIGHERA



9.30. ‘Summer Fun 2022’: Yoga al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)



18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, fino al 10 luglio, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

18.45. ‘Summer Fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

19.50. ‘Summer Fun 2022’: Fit Walk (musica in cuffia) con partenza dal lungomare Argentina, altezza ‘Baretto’ (fino al 4 settembre). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 340 3614861

20.45. ‘Summer Fun 2022’: Baby Dance alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + spettacolo dei Fluffy Puppets. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

TAGGIA

16.30. ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’: visita guidata gratuita con itinerario alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info e prenotazioni 338 6913335

21.30. Per ‘Circus Time’, ‘La Baby Dance di Fortunello e Marbella’: serata di animazione/spettacolo con balli di gruppo, giochi e gare con Fortunello e Marbella. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.00. Concerto di Francesca Furfari di Musica italiana. Va Martiri della Libertà, Lato Levante

SAN LORENZO AL MARE

10.00-11.00. Lezione di Acquagym (tutti i martedì e giovedì fino al 18 agosto)

DIANO MARINA

18.30-21.30. ‘Rossini Wine Tourist’: visita guidata alla vigna Sorí + degustazione di vini della cantina accompagnati da un aperitivo (h 19, 20 euro) + cena a bordo piscina a Poggio dei Gorleri con degustazioni enogastronomiche (h 20, 40 euro, necessaria la prenotazione allo 0183 495207) + concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo ‘Da Mozart a Rossini: le piú belle ouverture’ (h 21.20 con ingresso libero e gratuito). Evento a cura di Confesercenti in collaborazione con l’Orchestra sinfonica di Sanremo e Poggio dei Gorleri. Poggio Gorleri, via San Leonardo 38



17.00-23.00. Mostra ‘Situazioni Avite’ a cura di Jerome con la performance di musica estemporanea di Ballard, al secolo Paolo Ballardini, chitarrista compositore di San Bartolomeo al Mare (h 17/19.30-20.30/23). Sala Mostre e Convegni R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 12 luglio



21.30. ‘Diano in Musica’: concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino tutti i martedì di luglio, agosto e inizio settembre

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

10.30. Drumcircle in spiaggia (tutti i giorni fino al 9 luglio), ingresso libero

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.30. M&T Festival (28ª edizione) Musica e teatro: concerto del Paul Gilbert trio live tour. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero, fino al 9 luglio



ENTROTERRA

CIPRESSA



19.00. Mercatino dell’Artigianato (tutti i martedì sera di luglio e agosto)



DOLCEACQUA

10.00-19.30. Personale di pittura ‘Volti & Natura’ di Nicola Molino (più info). Pinacoteca G. Morscio, via Doria 10, fino al 10 luglio, ingresso libero (h 10/12-16/19.30, ultimo giorno chiusura alle 18)

PIETRABRUNA



21.15. Concerto degli Oggitani con musica tradizionale Mediterranea (servizio ristoro)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

LA TURBIE



20.30. 21ª edizione del festival ‘Les Musicales du Trophée’ a La Turbie (concerto di apertura). In programma musica, classica, romantica e barocca (15 euro, gratuito per i minori di 18 anni e per gli studenti). Chiesa di Saint Michel, Place de l'Eglise (più info)



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





MERCOLEDI’ 6 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto



18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

18.15. Festeggiamenti patronali di San Siro: Celebrazione Eucaristica in Basilica. Alle 21 presso il campo sportivo di Sanremo, partita di calcio Clero diocesano vs Rappr (più info)

20.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Maurizio Lavarello (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione film d’animazione ‘La Famiglia Addams 2’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 5 euro ragazzi fino al 12 anni)

IMPERIA



21.00. Per la rassegna letteraria ‘Un Libro Aperto’ (4⁴ edizione), Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri presentano la guida ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’. Conduce Sara Serafini, Piazzetta di via Antica dell'Ospizio

21.00. Concerto dei Flautonauti diretti dal M° Marco Moro con repertorio che spazia dal barocco alla musica leggera, dal classico alle colonne sonore. Oratorio S. Caterina a Porto Maurizio, Via S. Maurizio 42, ingresso libero

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (tutti i mercoledì di luglio e agosto

21.00. Cinema all'aperto: preiezione film ‘10 giorni senza mamma’. A cura dell'Associazione Controtempo di Ventimiglia. Forte dell'Annunziata, ingresso gratuito

BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, fino al 10 luglio, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

19.00. ‘Summer fun 2022’: Qi Gong, pratica per il benessere psicofisico al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

20.45. ‘Summer fun 2022’: Tango Argentino al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

OSPEDALETTI



21.00. Saggio della Scuola di Danza ‘Happiness ASD’. Auditorium Comunale

RIVA LIGURE



21.15. BimBumBam: Gonfiabili in Via Martiri della Libertà

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Musica e intrattenimento con Djsct Polo al Bar Hotel Riviera dei Fiori della Marina di San Lorenzo (tutti i mercoledì sino al 31 agosto)

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra ‘Situazioni Avite’ a cura di Jerome con la performance di musica estemporanea di Ballard, al secolo Paolo Ballardini, chitarrista compositore di San Bartolomeo al Mare (h 17/19.30-20.30/23). Sala Mostre e Convegni R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 12 luglio



21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

10.30. Drumcircle in spiaggia (tutti i giorni fino al 9 luglio), ingresso libero

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



21.30. M&T Festival (28ª edizione) Musica e teatro: concerto del gruppo musicale The Mons. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero, fino al 9 luglio



ENTROTERRA

CIVEZZA



15.30. Visita al borgo di Civezza fondato da tre veneziani e diventato famoso per le Cinque Torri di protezione dall’assalto dei barbareschi. Passeggiata sino a Torrazza, attraverso le mulattiere con percorso di 6 km adatto a tutti accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo in piazza della Chiesa, info e prenotazioni 337 1066940 anche via whatsapp

DOLCEACQUA

10.00-19.30. Personale di pittura ‘Volti & Natura’ di Nicola Molino (più info). Pinacoteca G. Morscio, via Doria 10, fino al 10 luglio, ingresso libero (h 10/12-16/19.30, ultimo giorno chiusura alle 18)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30. Per il festival ‘Jazz à Juan 2022’, concerti di Cécile Mc Lorin Salvant + George Benson. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (il programma a questo link)

MONACO

20.30. ‘Trobador Tour’: concerto di Francis Cabrel: dalla ballata al folk acustico, passando dal blues. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





GIOVEDI’ 7 LUGLIO

SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.20. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica ad anello (Colla Melosa, Monte Grai, Monte Pietravecchia, Colla Melosa) accompagnati dalla guida GAE Marian Mocanu. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle 8.20 oppure alla stazione di Taggia alle 8.45, info 347 4166068 (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

18.00. ‘Energia: transizione ed indipendenza energetica’: convegno a cura di ‘Azione Imperia’ con interventi di Mirco Botti, già membro del Consiglio di Amministrazione di Esso Italia; Tommaso Barberis, ingegnere fisico al Politecnico di Torino. Sede della Confartigianato Sanremo, Corso Nazario Sauro 36 (per partecipare iscriversi a questo link)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.00. ‘I Concerti di Villa Nobel - Estate Musicale’: Giacomo Furlanetto (violoncello), Muraad Layousse (pianoforte) in ‘Il violoncello fra '700 e '800’ con musiche di Beethoven, Schumann, Brahms. Evento preceduto da una presentazione storico-musicale dal Prof. Fabio Marra. Al termine possibilità di aperitivo nel parco di Villa Nobel (10 euro), prenotazione obbligatoria 338 2987503 (più info)

20.00. Aperitivo con Musica live a cura di Monia Russo. Pico de Gallo, lunfomare Vittorio Emanuele, info e prenotazioni, info 0184 574345 (più info)

21.00. Festeggiamenti patronali di San Siro: Concelebrazione Eucaristica in piazza San Siro presieduta da Mons. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia - Sanremo. Al termine premiazioni, accensione del ‘fughetto de san sci’ e preghiera intorno al fuoco. Piazza San Siro (più info)

21.15. Cinema sotto le Stelle (16ª edizione): proiezione film ‘Book club - Tutto può succedere’ (2018) di Bill Holderman. Piazza Santa Brigida alla Pigna, ingresso gratuito

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione film ‘Corro da te’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 5 euro ragazzi fino al 12 anni)

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo che ripercorre i capolavori della musica classica da Mozart a Rossini. Auditorium Franco Alfano, in questa occasione l’ingresso è gratuito (più info)

IMPERIA



18.00-22.30. ‘La Forma dell'Anima’: mostra personale di Silvia Caimi a cura di Giammarco Puntelli. Villa Faravelli, fino al 17 luglio (orari apertura MACI, giovedì h 18.30/22.30, sabato h 9.30/12.30)



21.00. Per le ‘Serate Organistiche Leonardiane 2022’, concerto dei professori dell'accademia Acmè. Duomo di San Maurizio, ingresso libero

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

19.00. Yoga al Forte a cura dell’associazione Pramiti. Forte dell’Annunziata (giovedì di giugno, luglio, agosto)

21.00. Concerto della Banda Musicale Città di Ventimiglia al Belvedere Resentello

BORDIGHERA



9.30. ‘Summer fun 2022’: yoga al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

17.00-19.00. Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (il lunedì e giovedì fino al 5 settembre), info 349 0094219

18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, fino al 10 luglio, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

18.00. ‘Summer fun 2022’: Pilates alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

18.15. ‘Summer fun 2022’: Skateboard in Lngomare Argentina, altezza ‘Bagni Lido’ (portare il proprio skate). Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al 391 7524574 (fino al 4 settembre)

19.00. ‘Summer fun 2022’: Barre Workout alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45. Summer fun 2022’: Zumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



TAGGIA ARMA



8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica ad anello (Colla Melosa, Monte Grai, Monte Pietravecchia, Colla Melosa) accompagnati dalla guida GAE Marian Mocanu. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle 8.20 oppure alla stazione di Taggia alle 8.45, info 347 4166068 (più info)

16.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’: mercatino dell’Artigianato sul lungomare di Arma



21.00. Rassegna letteraria ‘Di libro in libro’ - La letteratura, un ponte tra Liguria e Calabria: serata di presentazione libri, pezzi teatrali, letture e intrattenimenti musicali. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE



21.15. ‘Ponente Storia, Dialoghi di confine’: incontri culturali in Piazza Matteotti

SAN LORENZO AL MARE

10.00-11.00. Lezione di Acquagym (tutti i martedì e giovedì fino al 18 agosto)

21.00. Teatro per bambini con il ‘Teatro dei Mille Colori’

DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra ‘Situazioni Avite’ a cura di Jerome con la performance di musica estemporanea di Ballard, al secolo Paolo Ballardini, chitarrista compositore di San Bartolomeo al Mare (h 17/19.30-20.30/23). Sala Mostre e Convegni R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 12 luglio

21.00. Per la rassegna ‘Un mare di pagine’, presentazione del libro di Laura Guglielmi ‘Lady Constance Lloyd’. La giornalista sanremese ha scritto per Morellini Editore la biografia della donna che non è stata solo la moglie di Oscar Wilde ma anche e soprattutto un intellettuale di spicco della fine del XIX secolo e femminista ante litteram. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero, prenotazione per posto a sedere al 331 9968852

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

10.30. Drumcircle in spiaggia (tutti i giorni fino al 9 luglio), ingresso libero

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.30. M&T Festival (28ª edizione) Musica e teatro: concerto di Noreda Graves ‘Introducing Noreda’ Live Tour. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero, fino al 9 luglio

ENTROTERRA

BADALUCCO

21.15. Inaugurazione della terza edizione del ‘Badalucco Book Festival 2022’ con presentazione del libro di Ugo Moriano ‘Escursione Fatale’ (Fratelli Frilli Editori). Piazzetta Umberto Eco, partecipazione libera

COSTARAINERA



19.30. Poesie nel Borgo a cura di Dalia Lottero e Patrizia Massano

DOLCEACQUA

10.00-19.30. Personale di pittura ‘Volti & Natura’ di Nicola Molino (più info). Pinacoteca G. Morscio, via Doria 10, fino al 10 luglio, ingresso libero (h 10/12-16/19.30, ultimo giorno chiusura alle 18)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





VENERDI’ 8 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



17.30. Appuntamento letterario con presentazione del libro ‘Omicidio a Fumetti’ dei giornalisti Franco Fiorucci e Bruno Monticone. Presentazione degli autori a cura di Giulio Gavino, responsabile della redazione de La Stampa di Sanremo. Osteria La Ciotola, Via Santo Stefano 4 (all’inizio della Pigna), ingresso libero

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

18.30. Vernissage della mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’ con intervento del Curatore Prof. Edoardo Di Mauro (Presidente del MAU e Direttore Accademia Albertina di Torino) e di Masoudeh Miri (Artista Iraniana). Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico

19.00. ‘I Concerti di Villa Nobel - Estate Musicale’ (Concerto di chiusura): Reading Concerto ‘Italo Calvino ON’ dal titolo ‘Un paesaggio sonoro alla ricerca dei sentieri di Italo Calvino’ Alessio Cinà (pianoforte), Madif (testi e voce). Evento preceduto da una presentazione storico-musicale dal Prof. Fabio Marra. Al termine possibilità di aperitivo nel parco di Villa Nobel (10 euro), prenotazione obbligatoria 338 2987503 (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con ‘Quiet Night’: Ines Aliprandi (voce e piano), Enzo Cioffi (batteria) e Mauro Demoro (contrabbasso). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Spettacoli per Bambini a cura di Associazione Culturale Oronero in Piazza Borea d’Olmo



21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono chiedere di esibirsi con una canzone a loro scelta iscrivendosi ai provini ‘live’ presso il Bahama Star (Via Armea 61, telefino 380 7098908). Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Palco di Piazza San Siro (di tutti i venerdì di luglio ed agosto e i martedì del 2, 9, 16 agosto)

21.30. Consegna della targa ‘Libri da Gustare’ a Eleonora Matarrese per il suo libro ‘La cuoca selvatica: storie e ricette per portare la natura in tavola’ (Bompiani). Conduce il giornalista Claudio Porchia, presidente dell’associazione ‘Ristoranti della Tavolozza’. Forte Santa Tecla, ingresso gratuito (nell’occasione possibilità si acquistare il biglietto per la visita del Forte al costo di 2 euro anziché 4 euro)

IMPERIA

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

18.30. ‘Miscelati d’Autore’: i più amati e gettonati bartender e mixologist del momento, in scena sul lungomare di Marina di Ventimiglia, presentano varie creazioni ispirate alla Riviera ligure + Dj set di Francesco Bacci & Lowtopic. Piazzetta Marconi, anche domani (più info)

21.00. ‘Albintimilium Theatrum fEst’ (2a edizione): ‘Aiace’ di Sofocle. Regia di Sergio Maifredi. Con: con Corrado d'Elia, Alberto Giusta, Andrea Nicolini, Marco Rivolta )produzione Teatro Pubblico Ligure). Musiche originali Mario Incudine con la collaborazione di Antonio Vasta eseguite dal vivo da Giorgio Rizzo (12 euro + 3 euro per ingresso Area Archeologica). Teatro Romano di Ventimiglia. Corso Genova 134, info 0184 6183225



VALLECROSIA



18.00. Street food sul lungomare, fino al 10 luglio

BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

10.00. ‘Summer fun 2022’: Booty Pump alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, fino al 10 luglio, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

18.30. ‘Summer fun 2022’: Yoga Baby (6-10 anni) al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 338 4653983

18.30. Inaugurazione della mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4

19.00. ‘Summer fun 2022’: Zumba alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

21.30. ‘Stelle sul Mare 2022 – Serata al Chiar di Luna’: osservazioni ad occhio nudo e ai telescopi a cura dell’Associazione Stellaria. Piazzale sul Mare, partecipazione libera (più info)

TAGGIA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335

21.00. ‘Made in Taggia & Dintorni’: concerto della Open Orchestra diretta dal M° Marco Reghezza. A cura dell'associazione ‘La Luna e i suoi raggi’. Piazza Cavour

RIVA LIGURE

21.30. Concerto della ‘Uno Band’ con Musica Pop/Rock. Piazza Matteotti

SAN LORENZO AL MARE

17.00-24.00. 'I Colori dell'Arte': mercatino sul lungomare (tutti i venerdì sera di luglio e agosto)



DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra ‘Situazioni Avite’ a cura di Jerome con la performance di musica estemporanea di Ballard, al secolo Paolo Ballardini, chitarrista compositore di San Bartolomeo al Mare (h 17/19.30-20.30/23). Sala Mostre e Convegni R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 12 luglio

19.00. ‘Evviva l’estate’: sagra enogastronomica con piatti tipici liguri + serata danzante con i ‘Libero Arbitrio’ (live disco music band). A cura dell'Associazione Famia Dianese. Villa Scarsella, fino al 10 luglio

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)



10.30. Drumcircle in spiaggia (tutti i giorni fino al 9 luglio), ingresso libero

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.30. M&T Festival (28ª edizione) Musica e teatro: Stefano Nosei in ‘Sono nato delicato’(dal cabaret a James Taylor), di Nosei Alinghieri, con Andrea Maddalone. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero, fino al 9 luglio

ENTROTERRA

COSTARAINERA



21.00. BluCobalto in concerto

DIANO CASTELLO

18.00 - 21.00. ‘Premio Vermentino 2021’(29ª edizione) : concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro. Fino al 10 luglio (il programma a questo link)

DOLCEACQUA

10.00-19.30. Personale di pittura ‘Volti & Natura’ di Nicola Molino (più info). Pinacoteca G. Morscio, via Doria 10, fino al 10 luglio, ingresso libero (h 10/12-16/19.30, ultimo giorno chiusura alle 18)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz con esibizione del ‘Luc Fénoli Trio’, Jazz Family (tutti i venerdì sino al 9 settembre). Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

CAP-D'AIL



21.00. Concerto ‘En chantant’, omaggio al repertorio di Michel Sardou con Chris Martin. Anfiteatro del Mare, Avenue Marquet 1, ingresso gratuito (più info)

JUAN-LES-PINS



20.30. Per il festival ‘Jazz à Juan 2022’, concerti di Rhoda Scott ‘Ladies All-Starì + Paul Anka. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (il programma a questo link)

MONACO

18.00. ‘U Sciaratu’, il Carnevale estivo torna sulla Rocca e quest'anno rotta sull'Africa per la 10ª edizione dell'evento. Monaco-Ville (più info)

20.00. Ballo della Rosa 2022 a tema ‘Gli Anni Venti, il ritorno’: evento a sostegno della Fondazione Princesse Grace con la direzione artistica a cura di Christian Louboutin. Salle des Etoiles (più info)

21-30. Per il ‘Théâtre du Fort Antoine’, spettacolo ‘Hansel et Gretel’ della ‘Compagnie La Cordonnerie’, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Fort Antoine (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



SABATO 9 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00. Arrivo della Transalp Limone-Sanremo in Corso Trento Trieste/Sud Est (più info)

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’ con intervento del Curatore Prof. Edoardo Di Mauro (Presidente del MAU e Direttore Accademia Albertina di Torino) e di Masoudeh Miri (Artista Iraniana). Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

IMPERIA

9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Rezzo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 327 0824866 (più info)

9.30-12.30. ‘La Forma dell'Anima’: mostra personale di Silvia Caimi a cura di Giammarco Puntelli. Villa Faravelli, fino al 17 luglio (orari apertura MACI, giovedì h 18.30/22.30, sabato h 9.30/12.30)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)



21.00. Giraparasio: visita a Palazzo Guarneri in collaborazione con l'associazione culturale ‘Cumpagnia de l'Urivu’ (Compagnia dell'Olivo). Ritrovo davanti al Duomo di San Maurizio, info e prenotazioni al 331 6992009‬ (Enzo)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

18.00-23.00. Ventimiglia Street Basket: torneo di pallacanestro 3vs3 a cura della A.S.D. Ventimiglia Basket. Belvedere Resentello



18.00-20.00. ‘The Phantom’s Privilege’: vernissage mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.30. ‘Miscelati d’Autore’: i più amati e gettonati bartender e mixologist del momento, in scena sul lungomare di Marina di Ventimiglia, presentano varie creazioni ispirate alla Riviera ligure + Dj set di Francesco Bacci & Lowtopic. Piazzetta Marconi (più info)

VALLECROSIA



18.00. Street food sul lungomare, fino al 10 luglio

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Summer fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

10.00. ‘Summer fun 2022’: ginnastica soft alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, fino al 10 luglio, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero, tutti i giorni fino al 28 luglio

20.45. ‘Summer fun 2022’: Macumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre meno il 16 luglio)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.00. Per ‘Summer in Winter 2022’, ‘Qui volano fiamme di punch e gole di piccione’: spettacolo a cura de ‘Il teatro delle Dieci - Teatro X Monet’ di e con Fulvia Roggero e Silvia Villa e con Erika Rotondaro (10 euro soci, 12 euro non soci). Giardini Winter in località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989

21.30. ‘Brasilian Night’: esibizione di ballerine di samba, percussionisti, maestri di capoeira e performances di fuoco. Lungomare Argentina, info 328 0282160

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155



21.30. Musica in Piazza’: concerto della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



10.30. Lezione concerto dei ragazzi dell’Accademia Musicale diffusa Acmè. Giardino di Villa Boselli ad Arma

16.00. Lezione concerto dei ragazzi dell’Accademia Musicale diffusa Acmè. Piazza Santissima Trinità a Taggia

21.30. ‘Travellin Blues Festival’ (1ª edizione), Festival Rock Blues a cura dell'associazione ‘Note Stonate: concerti di Max & Veronica, Dr. Feelgood & The Black Billies. Piazza Farini a Taggia, anche domani

RIVA LIGURE

9.00. Mercatino dell’hobbistica (martedì e sabato di luglio e agosto)

21.15. Nell’ambito della stagione concertistica ‘Antiqua 2022’, concerto ‘Laudate pueri Dominum - RV600’ di Antonio Vivaldi a cura dell’Accademia del Ricercare (5 euro). Piazza della Chiesa di San Maurizio Martire, info 366 1791447 (più info)

DIANO MARINA



10.30. Visita guidata alla scoperta dalla millenaria storia del golfo dianese attraverso i reperti del museo (2,50 euro). Museo civico del Lucus Bormani al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

17.00-23.00. Mostra ‘Situazioni Avite’ a cura di Jerome con la performance di musica estemporanea di Ballard, al secolo Paolo Ballardini, chitarrista compositore di San Bartolomeo al Mare (h 17/19.30-20.30/23). Sala Mostre e Convegni R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 12 luglio

19.00. ‘Evviva l’estate’: sagra enogastronomica con piatti tipici liguri + serata danzante con Vanna Isaia. A cura dell'Associazione Famia Dianese. Villa Scarsella, fino al 10 luglio

21.00. Solennità di N.S. del Carmine 2022: incontro pubblico con testimonianza di Don Martin e intervento di Maurizio Giammusso della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre, Sala Don Piana (Opere Parrocchiali)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato sino al 3 settembre)

10.30. Drumcircle in spiaggia (tutti i giorni fino al 9 luglio), ingresso libero

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.30. M&T Festival (ultimo giorno della 28ª edizione) Musica e teatro: concerto di Nico Morelli ‘UnFOLKettable two’. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero

CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO



18.00. 11ª edizione del Bistrot dell'Ulivo (Spremitura a freddo, pensieri in libertà): incontro che riunisce numerosi nomi del mondo dello spettacolo, dell'imprenditoria, della cultura, del giornalismo, radunati da Franco e Rossella Boeri Roi. Partecipano: Stefano Boeri, Michele Serra, Oscar Farinetti, Sergio Staino, Pietro Galeotti, Vittorio De Scalzi, Oliviero Toscani, Settimio Benedusi, Michele Faisola, Walter Lagorio, Giuseppe Noto, Gianni Berrino, Alberto Biancheri, Fulvio Gazzola e molti altri. Animazione a cura di Antonio Silva, presentatore della Rassegna della canzone d'autore Premio Tenco. Regione Ortai

CARPASIO

16.00. ‘Pastasciutta antifascista’: apertura e illustrazione del programma + alle 17, ‘Mio Figlio. L'amore che non ho fatto In tempo a dirgli’ di Marco Termenana + alle 18.30, Merenda Partigiana offerta presso il Museo della Resistenza + alle 20, Pastasciutta Antifascista (gratuita + cena a cura dalla Pro Loco + alle 21, Musica dal Vivo con Badweathers + Egin (anche domani)



CERIANA



21.00. Festa della bruschetta con musica live a cura de ‘I Nuovi Solidi’. Piazza Marconi

CIPRESSA

20.00. Serata gastronomica e intrattenimento musicale alla Torre Gallinara

COSIO DI ARROSCIA

17.30. Presentazione del libro ‘La cuoca selvatica: storie e ricette per portare la natura in tavola’ di Eleonora Matarrese. Dialoga con l’autrice il giornalista Claudio Porchia. ‘Museo delle erbe’ di via della Chiesa, ingresso libero

DIANO CASTELLO

9.30-23.00. ‘Premio Vermentino 2021’(29ª edizione) : concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro. Fino al 10 luglio (il programma a questo link)

DOLCEACQUA

10.00-19.30. Personale di pittura ‘Volti & Natura’ di Nicola Molino (più info). Pinacoteca G. Morscio, via Doria 10, fino al 10 luglio, ingresso libero (h 10/12-16/19.30, ultimo giorno chiusura alle 18)

18.30. Per ‘Dolceacqua incontra’, Sergio Castellino (Curatore) e Faris La Cola (Editore ‘Lo Studiolo edizioni’) presentano il libro ‘San Bernardo’ di René Guénon. Giardinetti sala Polivalente, entrata Libera lato parcheggio San Filippo (più info)

LUCINASCO

18.00. ‘Virulenta - stand up comedy’: spettacolo tragicomico con pianoforte. Scritto, suonato ed interpretato da Mariangela Martino. Monologhi di un umorismo feroce accompagnati da brani pianistici classici e moderni (10 euro, 8 ridotto per bambini dai 3 ai 12 anni). Piazza San Pantaleo, Borgoratto, info 346 3748586 (più info)

MOLINI DI TRIORA

9.30. ‘Glori una grande biodiversità’: escursione tra Piante grasse, uliveti, ex boschi cedui accompagnati dalla guida AIGAE Antonella Piccone. Ritrovo in frazione Glori (più info)

PRELA’



17.00. Arrivo della Transalp Limone-Valloria, il borgo delle porte dipinte sul Lungomare (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



REZZO

9.30-22.00. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



22.00. Per ‘Sciacarée’ (Festival dell’Outdoor Parco Alpi Liguri), escursioni Celesti: originale ‘viaggio’ che dai sentieri del Parco delle Alpi Liguri porta il pubblico a percorrere i sentieri celesti tra stelle, pianeti e costellazioni, attraverso osservazioni dirette del cielo ad occhio nudo e con telescopi messi a disposizione. Giardini Pagoda, partecipazione libera (prenotazioni QUI)

TRIORA



11.30. Il Sale nero delle Streghe a cura di Incanti di Strega (più info)

17.00. Convivio sulle erbe. Alla scoperta delle erbe attraverso la Natura di Triora, tra aromi e profumi, tatto e olfatto. Con Karin (più info)

FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30. Per il festival ‘Jazz à Juan 2022’, concerti di Roberto Fonseca + Snarky Puppy. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (il programma a questo link)



MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

21.30. Tutta l'Arte del Cinema: Cine-conferenza ‘I mondi di Alberto I. Diario di una vita’. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



DOMENICA 10 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Partenza del ‘Bike Tour Riviera’ dei Fiori da Pian di Nave con arrivo previsto per le 16. Pranzo offerto a Baiardo dalla Pro Loco (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00-24.00. Per la stagione estiva ‘Regular Star Dj’, aperitivo vista mare con esibizione del dj Joe T Vannelli con la sua house music in collaborazione con Andrea Cappiello e Pedro. Decò Beach

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con il Blu Syrio formato da Sabrina Bonfadelli (voce) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica a Rezzo con percorso ad anello (Passo Teglia, Monte Monega, Passo Teglia) accompagnati dalla guida GAE Marian Mocanu. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 347 4166068 (più info)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)



11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

21.30. ‘Dov’è finita la Bellezza’: spettacolo teatrale diffuso con il saggio finale del diciottesimo corso di recitazione dell’associazione Liber theatrum ‘New’ (12 euro). Giardini Botanici ‘Hanbury’, info e prenotazioni 338 6273449 (più info)

VALLECROSIA



18.00. Street food sul lungomare (ultimo giorno)

BORDIGHERA

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: ultimo giorno della mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero, tutti i giorni fino al 28 luglio

20.45. ‘Summer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. ‘Profumi d’Oriente’: concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà. Musiche di Mozart, Rossini e Tchaikovsky (12 euro, ridotto 10 euro fino a 18 e oltre 65 anni, gratuito per bambini fino a 12 anni). Giardini Lowe, info 334 2151496

TAGGIA



21.30. ‘Travellin Blues Festival’ (1ª edizione), Festival Rock Blues a cura dell'associazione ‘Note Stonate: concerti di Paolo Bonfanti (solo acoustic), Mandolin Brothers. Special guest: Sir Joe Polito. Piazza Eroi Taggesi a Taggia

RIVA LIGURE

21.15. BimBumBam: cinema all’aperto con proiezione del film ‘Dora e la città perduta’. Piazza Ughetto

DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra ‘Situazioni Avite’ a cura di Jerome con la performance di musica estemporanea di Ballard, al secolo Paolo Ballardini, chitarrista compositore di San Bartolomeo al Mare (h 17/19.30-20.30/23). Sala Mostre e Convegni R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 12 luglio

19.00. ‘Evviva l’estate’: sagra enogastronomica con piatti tipici liguri + serata danzante con Kikko e la Combriccola del Blasco. A cura dell'Associazione Famia Dianese. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

ENTROTERRA

BAJARDO

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

CARPASIO

10.00. ‘Pastasciutta antifascista’: passeggiate nel Bosco fino al Castagno cavo dove si nascondevano I Partigiani + alle 12, Pastasciutta antifascista’ (gratuita) + pranzo su prenotazione a cura della Pro Loco + alle 16, ‘Partigiani Contro’: presentazione a cura della Brigata Girasole e della Talpa e L'orologio + alle 17, ‘Una Persona alla Volta’ di Gino Strada a cura del prof. Nanni Perotto + alle 18, ‘La Via degli Alberi’ con Pino Petruzzelli: un viaggio fra storie di alberi come il Castagno dei Partigiani



DIANO CASTELLO

17.00-23.00. ‘Premio Vermentino 2021’(ultimo giorno della 29ª edizione) : concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro (il programma a questo link)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. Ultimo giorno della Personale di pittura ‘Volti & Natura’ di Nicola Molino (più info). Pinacoteca G. Morscio, via Doria 10, ingresso libero (h 10/12-16/18)

21.00. Per ‘Gli Itinerari di Letterature’, ‘Partigiani del mare’: presentazione del libro sulla Resistenza nell'estremo ponente, di Sergio Favretto. A cura dell'Associazione Amici di Francesco Biamonti. Castello dei Doria, entrata libera

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425



MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



PIGNA

10.00-17.00. ‘Ben-Essere e Relax nel Verde’, una intera giornata dove le persone, oltre al pranzo vegetariano, possono usufruire di tutti i trattamenti proposti: lezioni yoga, trattamenti shiatsu, reiki, riflessologia plantare, riflessologia facciale, terapia esterne Ku Nye, lettura tarocchi al prezzo promozionale di 22 euro a persona bevande incluse. Rifugio Allavena, località Colle Melosa, info e prenotazioni 335 53 40441

REZZO



8.30-14.30. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente. Partenza da Museo Civico (info e prenotazioni a questo link)



15 00. La Magia delle Candele a cura di Sibyla Martina (più info)

16.50. Il fumo sacro, incensi, usi magici vibrazionali a cura di Bottega della Luna (più info)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30. Per il festival ‘Jazz à Juan 2022’, concerti di Delvon Lamarr Organ Trio + John Legend. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (il programma a questo link)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

17.00. 17° Festival Internazionale di Organo di Monaco, ‘L'altra metà di un sogno’ tratto da testi di Alicia Gallienne, con Pauline Choplin e Mathias Maréchal, lettura e Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, improvvisazioni all'organo. Cattedrale di Monaco (più info)



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



19.00. ‘Les Musicales dans les Vignes de Provence’: Le Soleil de Naples con il Trio Ténors (da 37,50 euro). Château de Bellet, chemin de Saquier 482, Saint-Roman-de-Bellet, info + 33 4 93 378157 (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate