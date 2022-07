Partenza a rilento dei saldi oggi nella nostra provincia: molti turisti hanno preferito la spiaggia allo shopping (Foto)

Partenza a rilento dei saldi nella nostra provincia e, in particolare a Sanremo, dove i commercianti si attendevano qualcosa in più, soprattutto per la massiccia presenza di turisti.

Anche oggi sono stati i francesi a farla da padrone, grazie alla loro classica presenza del sabato mattina, mentre probabilmente i turisti in vacanza hanno preferito trascorrere la giornata al mare, tenuto conto anche del caldo afoso che sta attanagliando l’estremo ponente.

Poche le vendite di quest’oggi anche se i commercianti sperano di poter invertire la tendenza nei prossimi giorni. “Troppa la concorrenza on line – ci ha detto il rappresentante di Federmoda, Antonio Fontanelli – e le vendite promozionali. Quando arriva il momento dei saldi non ci troviamo più di fronte a un avvenimento come una volta”.

Non è da escludere che il calo delle vendite a prezzi di saldo nei negozi classici di Sanremo e Imperia sia pure da imputare ad una ‘qualità’ del turista inferiore agli anni scorsi e all’assenza di ‘big spender’ provenienti dall’Est europeo, a causa della guerra in Ucraina.