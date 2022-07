L’Orchestra Sinfonica di Sanremo porta in scena i grandi successi del Festival: questa sera all’auditorium ‘Alfano’ il concerto con Vanessa Tagliabue Yorke (Video)

L’auditorium ‘Alfano’ è la casa della Sinfonica e, questa sera, sarà anche la casa dei più grandi successi del Festival di Sanremo.

L’Orchestra Sinfonica, accompagnata da Vanessa Tagliabue Yorke, una delle più importanti voci del jazz italiano, porterà in scena i brani che hanno fatto la storia della kermesse dal 1958 in avanti. Con lei sul palco Paolo Birro (pianoforte), Giulio Corini (chitarra, basso) e Paolo Mappa (batteria).

Durante lo spettacolo, Vanessa Tagliabue Yorke interpreterà i brani di Lucio Dalla, Sergio Endrigo, Patty Pravo, Mina, Giorgia, Fiorella Mannoia, Mia Martini, Ornella Vanoni e di tantissimi altri artisti, rendendo omaggio ai brani che hanno lasciato un segno nella storia della musica italiana.

Per la Sinfonica di Sanremo un primo evento che ha l’intento di ricordare le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e le persone del territorio che hanno contribuito a costruire il mito del Festival come l’assessore a Turismo e Manifestazioni Guido Goya che, per l’occasione, verrà ricordato prima del concerto con i familiari presenti tra i pubblico dell’auditorium.

Il concerto si inserisce all’interno della rassegna “Sanremo Summer Symphony 2022” organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal Comune di Sanremo.

“Sanremo Summer Symphony 2022” è una manifestazione frutto della collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Comune di Sanremo, operatori della musica, del turismo e istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al teatro Ariston (simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana) e nella splendida cornice dell’auditorium Franco Alfano; un vero e proprio teatro all'aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore.

È possibile acquistare i biglietti al seguente link https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/vanessa-tagliabue-yorke-le-piu-belle-canzoni-di-sanremo/ e in prevendita presso il Cinema Centrale di Sanremo (via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo direttamente all’Auditorium Franco Alfano da venerdì 1 luglio dalle ore 16.

Questi i prossimi concerti: le più belle overture di Mozart e Rossini eseguite dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo (7 luglio); “Pierino e il lupo” con Rocco Papaleo voce recitante (12 luglio), “Concerto Grosso” di New Troll (14 luglio), concerto di Use Lemper arrangiato appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (21 luglio), “Decamerock” di Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti (25 luglio), “Concierto de Aranjuez, Fantasía para un gentilhombre” con Cecilio Pepera alla chitarra (27 luglio), i festeggiamenti dei 40 anni di carriera di Cristina D’Avena (2 agosto), Morgan (4 agosto), Concert Jouer con Paola Lombardo e Paola Torsi (8 agosto), il concerto di Antonella Ruggiero con i suoi brani più amati (12 agosto), “A New Tale” di Fabrizio Bosso (18 agosto), le colonne sonore da Fellini a Tarantino suonate da Vince Tempera (24 agosto).

Il programma completo degli eventi di “Sanremo Summer Symphony 2022” è online su www.sinfonicasanremo.it

I biglietti per i concerti della “Sanremo Summer Symphony 2022” sono disponibili online al sito www.sinfonicasanremo.it e in prevendita presso il Cinema Centrale (Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19. Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente all’Auditorium Franco Alfano direttamente il giorno stesso del concerto dalle 16.

I concerti di Ute Lemper e Fabrizio Bosso sono anche acquistabili alla biglietteria del Teatro Ariston di Sanremo (Via Matteotti, 212) tutti i giorni dalle 17 alle 21 (il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17). È possibile abbonarsi ai concerti della stagione estiva che si terranno all’Auditorium Franco Alfano grazie ai vari pacchetti promozionali consultabili sul sito e pensati ad hoc per i nuovi abbonati, per i già abbonati, per gli over 70 e per le famiglie. Per tutti i concerti previsti all'Auditorium Franco Alfano i bambini under 10 anni entrano gratis.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane. Nata nel 1905, fa parte delle 12 Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute dallo Stato ed è Istituzione Culturale di Interesse Regionale della Liguria. Dal 2003 ha acquisito la natura giuridica di Fondazione. Attenta alla valorizzazione dei giovani talenti, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è dotata di una grande versatilità che le permette di eseguire, sempre con grandi riconoscimenti, sia il repertorio classico, che quelli romantico, moderno e contemporaneo. Dal 2015 Direttore Artistico e Stabile è il M° Giancarlo De Lorenzo.