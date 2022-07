Il prurito cutaneo è un disturbo che si manifesta principalmente con una forte sensazione di prurito incontrollabile, che in alcuni casi può ridurre la qualità della vita del paziente.

Se non riesci ad individuare la causa del tuo prurito cutaneo è molto importante recarsi immediatamente da un dermatologo o un allergologo, al fine di determinare la causa e il suo relativo trattamento.

Quali sono le cause del prurito cutaneo?

Sono molte le condizioni che potrebbero causare forte prurito cutaneo ed includono:

Squilibri ormonali

Le donne in gravidanza hanno spesso prurito alla pelle, soprattutto nella zona del seno, delle braccia, dell’addome e delle cosce. Questo è causato principalmente da un aumento improvviso di estrogeni e progesterone.

Anche le donne in pre-menopausa o in post-menopausa possono sperimentare un forte prurito cutaneo, prevalentemente nella zona del collo, poiché è l’area del corpo dove vengono applicati più spesso profumi o altri cosmetici. In questo caso i sintomi pruriginosi dipendono da una forte carenza di estrogeni, progesterone, melatonina e serotonina.

Disturbi sistemici

Il prurito cutaneo può essere anche un sintomo di una condizione sottostante, come patologie del fegato, anemia, leucemia, disturbi della tiroide, linfoma, insufficienza renale, disturbi del sistema nervoso, diabete, sclerosi multipla, fuoco di Sant’Antonio e neuropatia diabetica.

Reazioni avverse ai farmaci

Il prurito cutaneo è un effetto collaterale comune di molti farmaci.

I medicinali che potrebbero provocare forte prurito cutaneo sono gli analgesici come il paracetamolo, la morfina e il fentanil e certi farmaci utilizzati per abbassare la pressione.

Se una persona sospetta che il suo prurito cutaneo dipende dall’utilizzo di un particolare medicinale, deve consultare immediatamente un medico prima di interrompere il trattamento. Il medico può consigliarti la migliore linea d'azione e le medicine alternative da utilizzare.

Disturbi nervosi

Molti disturbi nervosi possono causare nel paziente prurito o altre sensazioni sgradevoli sulla pelle. Queste condizioni includono:

· Incidente vascolare cerebrale

· Diabete

· Nevralgia posterpetica, una complicazione del fuoco di Sant'Antonio

Patologie renali

Le patologie renali, specialmente nelle fasi avanzate, possono causare nel paziente una costante sensazione di prurito.

Malattie epatiche

Le malattie del fegato, come la cirrosi e l'epatite, possono causare prurito alla pelle. Non è chiaro il motivo, ma alcuni attribuiscono questi fastidiosi sintomi pruriginosi ad un eccessivo accumulo di prodotti di degradazione della bile nell’organismo.

Il prurito tende ad essere più intenso nei palmi delle mani e nella pianta dei piedi. L'esposizione al calore di solito aumenta l’intensità del prurito.

Quali sono i fattori che possono aumentare i sintomi pruriginosi?

Secondo i ricercatori ci sarebbero alcuni fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il prurito cutaneo. Fra questi ci sarebbero:

· Stress

· Consumare alcolici, fumo di sigaretta e droghe

· Seguire una dieta ricca di cibi trasformati

· Non fare esercizio fisico

· Non dormire bene

Quali sono i migliori rimedi naturali per combattere il prurito cutaneo?

Prima di scoprire i migliori rimedi naturali contro il prurito, dovremmo capire la causa dei nostri problemi pruriginosi.

Nel caso di forte stress occorrerà ridurre il nostro nervosismo mentale tramite la pratica regolare di esercizi meditativi in grado di aumentare la calma e il rilassamento del corpo. Anche limitare il consumo di alcolici e droghe può ridurre la gravità della nostra condizione.

Come riportato su Integratorimigliori.net, il prurito cutaneo potrebbe in alcuni casi dipendere da una dieta ricca di cibi infiammatori e poveri di micronutrienti. (vitamine e minerali).

In questo caso potresti optare per un buon multivitaminico in grado di aumentare la quantità di nutrienti benefici nel tuo corpo.

In caso di problemi epatici potresti assumere durante la giornata tisane disintossicanti e depurative in grado di eliminare le tossine e le sostanze tossiche dal tuo organismo.

Evita di fare docce calde o prendere il sole nelle ore più calde della giornata. Aumenta l’assunzione di acqua giornaliera (1.5-2 litri)

Una causa comune di prurito alla pelle è da imputare a reazioni allergiche ad una determinata sostanza o allergene. Lana, saponi, detersivi, alcuni cosmetici e altre sostanze domestiche potrebbero irritare la pelle e causare prurito.

NOTA BENE: Ai primi sintomi di forte prurito contatta immediatamente il tuo medico curante