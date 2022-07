Sanremo: proliferano le antenne 5G in città, la Giunta dispone il piano di riorganizzazione sul territorio

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha disposto il piano di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione sul territorio.

Da alcuni mesi, infatti, è montata la protesta in diverse zone della città per l’installazione di antenne per irradiare il segnale 5G (via Bonmoschetto, Bussana e San Bartolomeo). Il Comune ha demandato agli uffici la predisposizione del Piano con l’organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione idonee per la tutela del territorio e minimizzare l’ulteriore deterioramento paesaggistico conseguente all’installazione non regolamentata.

Vista l’urgenza della pratica si attingerà dal ‘fondo di riserva’ per 25ila euro. La decisione della Giunta ottempera la Deliberazione del Consiglio del 2018, dopo l’ordine del giorno presentato dall’allora consigliere Arrigoni.

Dovrà essere studiato un regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, in modo da tutelare la salute pubblica, il paesaggio e l’ambiente tenendo insieme le esigenze degli utenti con i criteri di sostenibilità.