Ospedaletti: domenica sera concerto all'Auditorium organizzato da Rete Sanremo Solidale

Domenica sera alle 21.30 si terrà, all’auditorium di Ospedaletti, il Concerto ‘Musica in Rete’, organizzato dall’associazione ‘Rete Sanremo Solidale’.

Per raccogliere i fondi necessari a realizzare l'evento, l’associazione si è rivolta, oltre che a qualche imprenditore locale anche ad altre associazioni che operano nel sociale, sul presupposto che la musica sia uno strumento efficace a veicolare messaggi collettivi significativi.

In apertura di serata si esibiranno i ‘Cafiero & Co.’, gruppo emergente nel panorama musicale locale, e, a seguire, suoneranno Max Manfredi e Federico Sirianni, in una tappa de ‘La fata e il gabbiere tour’ con il quale stanno girando la penisola; all’interno del concerto presenteranno anche brani dei loro ultimi lavori (‘Il grido della fata’ per Manfredi e ‘Maqroll’ per Sirianni).

Alla serata parteciperà anche Carlo Ormea che farà ascoltare una sua canzone inedita e accompagnerà con la fisarmonica Max Manfredi in tre brani. Presenterà Ersilia Ferrante.