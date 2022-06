Ieri sera il passaggio di consegne del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, nuovo presidente Augusto Berro

Ieri sera, al ristorante ‘Baia Benjamin’ di Ventimiglia, si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne per l’anno sociale 2022/2023 del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, tra il Presidente uscente Marco Zagni e quello entrante, Augusto Berro.

Dopo aver ascoltato la relazione finale del Presidente uscente, Marco Zagni, che ha ringraziato tutti i soci per il bellissimo ed intenso lavoro di squadra che ha portato ad ottenere degli ottimi risultati tra cui la riuscita di donare un ‘cane guida0 ad un non vedente e dopo il consueto rito del passaggio delle consegne, il nuovo Presidente Augusto Berro ha presentato al club i componenti del direttivo e il programma del nuovo anno sociale 2022/2023. Fondamentale sarà il lavoro sull'ambiente coinvolgendo anche le scuole del territorio, e tra i vari obiettivi e finalità dei Lions vi sarà anche la prevenzione dei problemi della vista.

Il direttivo sara cosi composto. Vice Presidente e Presidente service Giovanni Amalberti, Segretario Laura Turrini Dertenois, tesoriere Alberti Cavalucci, cerimoniere Rino Aliquò, censore Nicolò Priolo, consiglieri Paola Poggio, Silvano Croese e Rodolfo Berro.

Durante la serata il Presidente uscente Zagni ha conferito il 'Milestone Chevron' al socio storico del club, Mario Lola, come riconoscimento e ringraziamento per gli anni di servizio prestati nei Lions. Al termine della cerimonia Augusto Berro, con il tradizionale tocco di campana ha segnato la fine dell’incontro e l’inizio di un nuovo importantissimo anno sociale pieno di sfide e progetti per il Lions Club Bordighera Capo Nero Host.