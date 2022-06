Pornassio: ieri la prima seduta del Consiglio comunale, composta la Giunta e affidate le deleghe

Si è riunito ieri per la prima volta il Consiglio Comunale di Pornassio dopo l’elezione di Vittorio Adolfo alla carica di Sindaco.

E’ stata nominata la Giunta ed il nuovo primo cittadino ha giurato sulla Costituzione Italiana. La giunta è così composta: Marina Bertora sarà il vice Sindaco mentre Domenico Lavagna avrà la funzione di Assessore ai Lavori Pubblici.

I consiglieri con delega ad assessori sono: Sabrina Bertora (Servizi Sociali e rapporti con la Croce Bianca), Cristina Castella (Comunicazione e Promozione Turistica), Marco Cacciò (Agricoltura), Antonello Destefani (Ambiente ed Ecologia), Marco Ghirardelli (Politiche giovanili e Sport), Gaetano Riccardi (Servizi Tecnologici), Paola Rovella (Cultura e Pubblica Istruzione) e Fabio Siccardi (Servizi Pubblici).

In occasione del Consiglio, il Sindaco ha riferito in merito all’incontro tenutosi in Provincia con il dirigente direttore compartimentale dell’Anas e organizzato dal Presidente della Provincia insieme ai Sindaci interessati alla Statale 28. In evidenza l’assoluta necessità della sicurezza a tutela dei cittadini di Pornassio, in quanto la SS28 ha un tratto pericolosissimo nell’abitato ed uno altrettanto rischioso che porta dalla frazione di Case Rosse a Nava.