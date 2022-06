Crescita dei pazienti italiani in Albania: il fenomeno del turismo dentale

Forse non sai che esiste una nuova pratica: il turismo dentale. Hai mai pensato di non trovarti bene con la struttura in cui curi i tuoi denti? Hai avuto l'impressione, almeno una volta, di non riuscire a trovare professionalità e strutture all'avanguardia nel posto in cui vieni curato? Beh, a dir la verità questa è l'opinione di moltissimi italiani. Sempre più frequentemente, infatti, i pazienti ortodontici italiani scelgono di rivolgersi all'estero per avere le migliori cure dentali, al miglior prezzo! In questo articolo ti parleremo della possibilità di svolgere le tue cure in Albania, un paese che si dimostra sempre più competitivo e apprezzato tra i turisti dentali italiani. Continua la lettura per soddisfare tutte le tue curiosità sul turismo dentale, intanto ti diamo una piccola scorciatoia per saperne di più sulla principale clinica di dentisti in Albania: https://www.biodent.al/

Dentisti in Albania: è vero che hanno sempre più clienti italiani?

Ad una prima lettura questa affermazione può sembrare strana e curiosa. Come può essere che, per una pratica dentistica, un italiano scelga di rivolgersi all'estero, e soprattutto all'est europa, che di fatto non viene quasi mai additato come la prima scelta per acquisti e trattamenti terapeutici? Probabilmente ci siamo persi qualcosa. L'Albania è, in verità, una meta molto apprezzata dal turismo dentale, soprattutto dall'Italia, per svariate ragioni. Eccone alcune:

prezzi : sicuramente l'est europeo si distingue per i suoi prezzi competitivi. Le tariffe per i trattamenti di ortodonzia , protesi dentali e anche semplice pulizia dei denti si mostrano sempre basse rispetto ai competitors dei paesi dell'Europa del Nord e dell'Ovest, ma anche degli stati extraeuropei. Tuttavia, come dobbiamo sempre ricordare soprattutto a chi sta decidendo di affidarsi ad un professionista della salute, il prezzo non deve essere la misura del trattamento. Troppo spesso ci affidiamo a presunti professionisti che si spacciano per ciò che non sono, privi di competenze sufficienti al lavoro che svolgono; e spesso il motivo per cui ci rivolgiamo a loro sono i prezzi. In questo caso non temete: la clinica Biodent non punta sull'economato, ma ha delle tariffe vantaggiose soprattutto per chi decide di affidarsi a trattamenti lunghi. Il prezzo competitivo, però, non diventa sinonimo di mancanza di servizio o di bassa qualità, bensì il contrario: rende accessibile un servizio di alto livello anche a chi ha basse aspettative.

: probabilmente avrai sentito questi due aggettivi insieme tante volte, e solo poche ne sei rimasto effettivamente soddisfatto. Nella , però, svolgono la loro professione davvero tanti e diversi specialisti. Provengono da tutto il mondo e hanno deciso di asservire le loro competenze ad un obiettivo comune. In Biodent troverai uno staff multiforme, composto da chirurghi, medici ortodontisti, anestesisti e generici, che hanno in comune la passione per la salute dentale. Da oltre 15 anni non soltanto i nostri professionisti scambiano conoscenze ed esperienze, ma si avvalgono dell'apertura mentale fornita dal contesto internazionale in cui operano: sia per la loro composizione interna che per la provenienza dei clienti. Paesaggi e bellezza: vivere un'esperienza del genere significa anche soggiornare in Albania durante il tempo della cura. Che sia una volta ogni 6 mesi oppure intere settimane, sicuramente potrai prendere quest'esperienza come un viaggio, formativo anche per le conoscenze che inevitabilmente ti arricchiranno nel profondo. La clinica si trova a Tirana, la capitale dell'Albania, non lontana dalle principali attrazioni del centro.

Turismo dentale in Albania: scegli la meta giusta

Abbiamo esaminato alcune delle motivazioni che spingono i clienti italiani a viaggiare all'estero per le proprie cure dentali. Solo nel 2014 l'Istat aveva denunciato che circa 8 milioni di clienti italiani aveva deciso, coercitivamente, di diventare un turista dentale per sfuggire a costi soffocanti e mancanza di professionalità. Questa notizia ci deve far riflettere: non solo sulle inefficienze del nostro sistema sanitario, ma anche sulla necessità di migliorare la qualità sia nel pubblico che nel privato. Dunque, ora che sei al corrente di tutto questo, fai la scelta giusta.