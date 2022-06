Ventimiglia: dati estremamente positivi ad un mese dall’entrata in funzione del servizio di monopattini e biciclette in condivisione

Dati estremamente positivi ad un mese dall’entrata in funzione del nuovo servizio di monopattini e biciclette in condivisione nell’Estremo Ponente Ligure: sono circa 1.700 gli utenti che si sono già registrati a Dott, leader europeo nel settore della micromobilità urbana in sharing. Inoltre, dopo poco più di 30 giorni, il 62% della flotta viene già utilizzato quotidianamente con una durata media di 13 minuti per viaggio.

Anche grazie alla disponibilità quotidiana del 99% dell’intera flotta di monopattini, che ogni giorno viene controllata e ricaricata con grande attenzione dalla società Dott, sono stati già percorsi 14.000 chilometri 100% sostenibili a bordo dei monopattini e delle biciclette elettriche. Mezzi che, oltre a Ventimiglia, sono disponibili anche nell’intera area urbana di Bordighera, Camporosso, Dolceacqua e Vallecrosia, permettendo quindi ai cittadini e turisti di spostarsi da un Comune all’altro, usufruendo delle infrastrutture locali, anche in un’ottica di intermodalità.

Anche i dati su come vengono effettivamente utilizzati i mezzi sono molto positivi, segno di come i ventimigliesi abbiamo rispetto sia del servizio stesso, che di tutti gli utenti della strada: in un mese, infatti, è stata fatta solo 1 segnalazione per quanto riguarda un parcheggio improprio. Pochissimi gli atti vandalici, mentre ad oggi nessun mezzo risulta smarrito. Sia monopattini che bici sono infatti dotati di un GPS che permette un tracciamento molto preciso, contro i tentativi di privatizzazione.

“Nei primi 30 giorni dall’attivazione del servizio abbiamo registrato circa 1.700 utenti - sottolinea Giuseppe Palmero, Consigliere Comunale di Ventimiglia -. È un dato davvero ottimo ed in costante aumento, possiamo parlare di una scommessa vinta. In particolare, pare che gli utenti che più preferiscono le bici e i monopattini in sharing siano i turisti. Oggi chi viene a visitare il nostro territorio può farlo a bordo di una bici, in maniera tranquilla, comoda ed ecosostenibile, riducendo allo stesso tempo il traffico cittadino e senza spendere nemmeno un euro di denaro pubblico. I molti dati raccolti da Dott, che ringrazio per l’eccellente lavoro svolto sinora, ci permetteranno di rendere il servizio ancora più efficiente, regolandolo a seconda delle esigenze registrate.”

"Siamo contenti di come stia andando il servizio in questo territorio e ringraziamo le Amministrazioni Comunali coinvolte per la proficua collaborazione di queste prime settimane. I cittadini e i turisti hanno risposto positivamente al nostro arrivo, dimostrando quanto Ventimiglia e i Comuni limitrofi fossero pronti ad adottare sistemi innovativi di trasporto sostenibile come il nostro. Chiaramente ci auguriamo una crescita ulteriore durante la stagione estiva" - conclude Vittorio Gattari, Public Policy Manager di Dott Italia.