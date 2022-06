Sanremo: "I Concerti di Villa Nobel", successo per la serata dedicata a Rossini con Monia Russo

Come d'incanto ieri sera Villa Nobel si è trasformata nella villa di Gioacchino Rossini a Passy, nei pressi di Parigi, in una vivace "Soirée Rossini" trasportati con eleganza dall'Ensemble Rossini - Monica Russo soprano, Laura Guatti, flauto Loris Orlando, pianoforte, Jacopo Marchisio, attore - nella colta e festosa atmosfera del salotto musicale di metà '800.



"Il programma, incentrato sulla vasta produzione musicale vocale e da camera cui Rossini si era dedicato con passione, nonostante avesse deciso a soli 37 anni di interrompere l'attività operistica che lo aveva reso famoso in tutta Europa e sulle parafrasi e variazioni per flauto di Briccialdi e Chopin, tratte dalle opere dello stesso Rossini, è stato "raccontato" a più riprese dal bravo Jacopo Marchisio nei panni di un "vecchio amico" del Maestro, assiduo frequentatore della villa. La voce brillante e coinvolgente di Monica Russo, il flauto virtuoso di Laura Guatti, ben sostenute dal pianoforte di Loris Orlando, hanno dato vita ad una interpretazione intensa ma anche fresca e ricca di quella leggerezza ed ironia che sicuramente il Maestro Rossiniavrebbe apprezzato. Il pubblico, attento e molto coinvolto, ha tributato calorosamente un vivo successo all'Ensemble Rossini con richiese di bis, subito accolte con una scintillante e briosa esecuzione del famoso 'Duetto dei gatti' " - ricordano gli organizzatori.



